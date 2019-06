Les Capitales dominés par les Boulders

QUÉBEC | Les frappeurs de Rockland se sont amusés tout au long de la rencontre aux dépens des lanceurs de Québec. Le partant Scott Richmond a été retiré en quatrième manche après avoir accordé huit points à l’adversaire. Les Capitales se sont finalement inclinés par la marque de 13 à 5 face aux Boulders, dimanche à Rockland.

Au terme de cette série de trois matchs face aux Boulders, les lanceurs des Capitales ont accordé 27 points aux frappeurs adverses. Les Capitales ont donc perdu six de leurs sept rencontres face à leurs opposants de Rockland depuis le début de la saison.

L’entraîneur Patrick Scalabrini a dû utiliser quatre lanceurs en relève après le mauvais départ du vétéran Richmond. Les artilleurs des Caps ont été généreux en donnant un total de 18 coups sûrs aux joueurs des Boulders.

«C’est très décevant. On ne joue pas à la hauteur de notre talent présentement. Rockland n’était pas supposé être une puissance cette année et ils sont six en sept contre nous. Nos lanceurs n’ont pas été bons ce week-end, mais on doit être meilleur collectivement», a dit le gérant des Capitales.

Richmond, qui a joué quatre saisons pour les Blue Jays de Toronto entre 2008 et 2012, a connu son pire départ de la saison. Le Canadien de 39 ans a accordé neuf coups sûrs et commis six erreurs en seulement quatre manches de travail au monticule.

Rares points positifs

Le voltigeur Ryan Kinery, qui a été invité pour ce voyage dans la région de New York, a encore une fois bien fait au bâton avec un double et deux points produits dès la première manche. Kinery a convaincu le gérant Scalabrini de lui laisser une place dans l’autobus pour le retour à Québec.

«Il a mérité sa place pour revenir à Québec. Il a été un de nos meilleurs frappeurs lors de ce voyage, et dans la situation actuelle, où nous attendons encore les renforts cubains, il nous sera utile», a mentionné l’entraîneur de l’équipe.

Autres choses positives à retenir: la tenue au bâton des receveurs Joe Lytle et Corey Bass. Lytle a frappé un coup sûr et marqué deux points tandis que Bass a claqué son premier circuit de la saison.

Retour à domicile

Les Capitales profiteront d’une journée de congé et de préparation salutaire lundi avant de reprendre le collier face aux Champions d’Ottawa, mardi, au Stade Canac.

Les représentants de la Vielle Capitale ont offert seulement deux victoires en sept matchs à leurs partisans lors de leur premier séjour à domicile.

TJ White n’a pas terminé la rencontre face aux Boulders. Les Capitales se donnent jusqu’à mardi pour évaluer s’il sera de retour à son poste.