Les Penguins engagent «l’un des meilleurs gardiens» de Finlande

Un peu moins d’un mois après avoir joué les héros en procurant le championnat à son équipe en Finlande, le gardien Emil Larmi a accepté un contrat d’entrée de deux saisons avec les Penguins de Pittsburgh, dimanche.

Larmi touchera 700 000 $ par année s’il évolue dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Malgré une saison ordinaire en 2018-2019, Larmi s’est levé en séries éliminatoires de la principale ligue finlandaise avec le HPK de Hameenlinna. Il a signé 12 victoires en 18 parties, maintenant une moyenne de buts alloués de 1,72 et un taux d’efficacité de ,932. Il a notamment signé deux jeux blancs en finale, permettant au HPK de triompher du Karpat d’Oulu en sept parties.

L’entraîneur des gardiens de but des Penguins, Andy Chiodo, a par ailleurs épié Larmi à quelques reprises en Finlande.

«Emil vient de disputer des séries éliminatoires fantastiques avec le HPK et s’est révélé être l’un des meilleurs gardiens de but de [cette ligue], a déclaré Chiodo. Il lit bien le jeu et est très compétitif. Nous sommes ravis qu’Emil rejoigne notre organisation pour effectuer ses débuts en Amérique du Nord.»

En saison régulière, le gardien de 6 pi âgé de 22 ans a montré une fiche de 14-13-8, une moyenne de 1,94 et un taux de ,909.

Les Penguins de Pittsburgh comptent déjà sur les gardiens Matt Murray, Casey DeSmith, Tristan Jarry et Alex D’Orio, qui ont tous des ententes valides au moins pour la prochaine saison. Murray et Jarry écouleront leur dernière année de contrat en 2019-2020.