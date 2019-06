Les poudings au riz et tapioca au banc d’essai

Les poudings au riz et au tapioca font partie des desserts que je recommande. Ils apportent des protéines et du calcium et sont appréciés de tous. Si les recettes maison sont simples à réaliser et peu coûteuses, plusieurs se tournent vers les produits déjà prêts offerts sur le marché. Tour d’horizon de l’offre et des meilleurs choix !

Notre analyse

11 produits ont été ­analysés pour ce banc d’essai : 6 ­poudings au riz et 5 poudings au tapioca. Les formats offerts variaient d’un petit pot individuel de 99 g à un grand format de 624 g. À des fins de comparaison, les portions ont été ­uniformisées à ­100 grammes.

Les valeurs nutritives varient, par portion :

De 80 à 121 calories

De 0,1 à 3 g de lipides (de 0 à 1,7 g de gras saturés)

De 12 à 20 g de glucides

De 4 à 15 g de sucres

De 1 à 4 g de protéines

De 30 à 141 mg de sodium

De 4 à 10 % de calcium (de 0 à 20 % de vitamine D)

Yogourt ou pouding au riz ?

Photo courtoisie Les poudings au riz ou au tapioca sont-ils aussi nutritifs que les yogourts ? En comparant notre portion à la même portion de yogourt à la vanille, on ne peut que constater que le yogourt est généralement moins sucré et plus protéiné (surtout le grec). Par exemple, un yogourt grec Oikos à la vanille à 2 % m. g. contient 100 calories, 1,5 g de gras, 30 mg de sodium, 10 g de sucres, 8 g de protéines et 8 % de calcium.

Les meilleurs choix

Photo courtoisie Le riz au lait nature fait de lait nordique de Nutrinor coopérative ­remporte la première place. Constituée de lait écrémé, la portion de 100 g ­n’apporte que 92 calories et aucun gras saturé. Il compte parmi les produits les moins salés (31 mg) et les plus riches en ­protéines (4 g). Source de calcium, ce riz au lait se ­distingue aussi par son ­contenu en ­vitamine D, soit 20 % de la valeur ­quotidienne. Sa teneur en sucres est modérée, soit 12 g. La même compagnie offre une version ­biologique tout aussi intéressante ­affichant les mêmes valeurs nutritives.