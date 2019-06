Multiplication de graffitis dans Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste

Les murs de plusieurs édifices des quartiers Saint-Roch et Saint-Jean-Baptiste sont ciblés ce printemps par des malfaiteurs qui multiplient les graffitis et les slogans, parfois même violents.

«Cops kill cops», «Tous coupables», «notre monde c’est l’anarchie» et une panoplie d’autres écrits illisibles – loin de ressembler à une œuvre d’art – sont au nombre des graffitis constatés par Le Journal.

Selon plusieurs citoyens du secteur, la situation a pris des proportions plus importantes en avril dernier, alors que plusieurs graffitis sont apparus en une seule nuit, notamment près de carré Lépine et de la rue Saint-Vallier Est, dans Saint-Roch.

Photo Catherine Bouchard

«Épidémie»

La situation n’est pas sans irriter les propriétaires des murs abîmés, qui souhaitent une meilleure surveillance.

«C’est vraiment une épidémie. Il n’y a pas un immeuble, presque, qui a été épargné», indique Me François Leduc, dont le bureau d’avocats est situé sur carré Lépine. Il ajoute avoir répertorié ces «orgies de souillure» sur une centaine d’immeubles. Il estime qu’il y a une véritable recrudescence, récemment.

Un collègue de Me Leduc, Me Denis Duchesne, indique que le nettoyage est une lourde tâche.

Photo Catherine Bouchard

«Nous avons engagé quelqu’un. Il a frotté pendant presque deux heures, c’est vraiment difficile à enlever. Tu frottes et frottes encore et, un moment donné, ça endommage, car ça enlève la peinture en même temps», explique-t-il.

Myriam Lamontagne, qui habite sur Saint-Vallier Est, constate également qu’il y a une recrudescence, depuis avril. «Ils ont tout fait en une nuit. On s’est levés, et il y en avait partout, notamment sur le solage neuf d’une bâtisse près d’ici», indique-t-elle.

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) indique être au courant de la problématique. «Récemment, on a procédé à l’arrestation d’individus pris en flagrant délit», indique Étienne Doyon, porte-parole.

Arrestations

Deux femmes et un homme, âgés de 23 à 25 ans, ont été arrêtés la nuit du 17 mai dernier, alors qu’ils étaient à l’œuvre près de la rue Caron et du boulevard Charest. Une enquête est toujours en cours. Il est impossible, pour le moment, de relier les suspects à d’autres graffitis sur le territoire.

La Ville a mandaté Graff’Cité, afin de procéder gratuitement au nettoyage des graffitis indésirables. Des trousses sont également disponibles à l’Intermarché de la rue Saint-Joseph, moyennant un dépôt de 25 $.

► Fait étonnant, le 24 avril dernier, Le Journal révélait qu’un projet-pilote de murs légaux pour les graffitis, mené depuis un an, avait contribué à éviter les méfaits et le vandalisme près des parcs Victoria et Dollard-des-Ormeaux.

Des réactions

«Je voyage à vélo et sur plusieurs rues, et c’est indistinctement qu’ils s’attaquent à des murs. C’est comme une rage. Il y a la rage au volant et la rage à la [canne] de peinture»

— Me François Leduc

«Les suspects arrêtés en ont fait plusieurs [graffitis], mais c’est sous enquête et on ne peut pas faire de lien avec tous les autres graffitis, pour le moment»

- Étienne Doyon, porte-parole au SPVQ

«Y a-t-il une surveillance qui peut se faire? Ils font ça la nuit, pas le jour. Il y aurait peut-être lieu d’être vigilant ou d’essayer de trouver le réseau d’où ça vient, l’origine?»

- Me Denis Duchesne

«Chaque année, trois rues sont sélectionnées pour une corvée de nettoyage sur certains tronçons par Graff’Cité, avec l’accord des propriétaires touchés par un méfait. Cette année, les rues sont Christophe-Colomb Ouest, Arago Est et de la Tourelle et ces corvées auront lieu le 12 juin, le 24 juillet et le 21 août»

- Isabelle Drouin, porte-parole à la Ville de Québec