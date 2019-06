Nouveau record pour Opération Enfant Soleil

Les donateurs d’Opération Enfant Soleil se sont surpassés plus que jamais cette année, alors que leur effort collectif s’est traduit en un chèque de 20 174 847 $, un nouveau record de générosité à l’occasion de la 32e édition du téléthon.

Il s’agit de la troisième année consécutive qu’une somme de plus de 20 M$ est remise au profit des enfants malades, cette fois en fracassant par plus de 60 000 $ le précédent record.

« Comme chaque année, on trouve ça tout à fait extraordinaire la charité et comment les Québécois ont à cœur la santé des enfants du Québec », a exprimé le président du conseil d’administration de l’organisme, Pierre Bolduc.

Les trois entreprises les plus généreuses ont été les dernières à se présenter sur scène. Pour une deuxième année de suite, Walmart (3 M$), Costco (1,54 M$) et RE/MAX (1,2 M$) ont offert les libéralités les plus élevées.

« Si tu veux partir égal avec les autres dans la vie, ça prend la santé. De voir les enfants, ça redonne de l’énergie pour continuer le travail de collecte dès le mois d’août », a lancé Audrey Laurin, adjointe aux opérations chez Walmart, donateur le plus généreux pour une cinquième année de suite.

Donatrice et chanteuse à 9 ans

Si les chèques d’envergure ont fait gonfler la somme finale, la grande majorité des dons ont plutôt pris la forme de petits montants. C’est le cas de Mia Ross, une jeune chanteuse qui, à 9 ans, en était déjà à sa cinquième collecte. Elle a remis plus de 1200 $ à Opération Enfant Soleil, en plus d’interpréter une chanson de Zaz aux côtés de Jean-François Breau.

« On me remettant 8 $, ma tante m’a dit que ce n’était pas beaucoup. Mais j’ai pensé aux enfants malades et me suis dit que ça pouvait toujours être ce 8 $ qu’il manquait pour guérir », a philosophé la jeune fille, qualifiant de « magique » sa prestation musicale.

« Ce n’est jamais terminé et il y aura toujours des familles qui ont besoin de support. Les gens sont sollicités de toute part et c’est vraiment remarquable ce qu’Opération Enfant Soleil a pu établir au fil des ans », a ajouté Jean-François Breau.