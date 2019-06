Un agrandissement choquant

Plusieurs propriétaires du quartier Champigny, à Québec, se plaignent avec vigueur des travaux d’agrandissement d’un voisin qui dépassent largement selon eux les limites des inconvénients normaux.

« Nous avons vraiment l’impression qu’il se construit un bloc-appartements. Même un bungalow ne mesure jamais 60 pieds de long et 30 pieds de haut », fulmine Jean-Pierre Labbé, devant le « mur » érigé le long de sa haie.

Ce dernier, qui habite sur l’avenue du Nordet, multiplie les démarches depuis plusieurs semaines pour faire entendre ses arguments auprès des autorités.

Selon lui, les impacts sont immédiats : perte d’ensoleillement et baisse importante de la valeur de sa propriété. Il tient la Ville de Québec responsable de ce qui lui arrive.

Règlement contesté

D’après ses recherches, il affirme que la ville a créé un règlement qui bafoue le droit de l’un par rapport à l’autre. « Nous ne sommes pas contre le fait qu’il construise un garage ou une rallonge à sa maison, mais il faudrait juste que cet agrandissement soit similaire à la dimension que j’ai moi-même le droit de construire. »

À la Ville de Québec, la porte-parole Cindy Demontigny répond que le permis a été délivré à la suite de l’analyse technique de la demande, selon les modalités habituelles.

« La demande de permis respectait toutes les normes applicables à un tel projet. Les dimensions, les travaux et la hauteur sont conformes au plan initial », précise-t-elle.

« C’est facile de répéter que ça respecte les règlements, mais lorsque le règlement est injuste et crée un préjudice envers un citoyen, il faut que la Ville prenne ses responsabilités en corrigeant la situation », riposte M. Labbé.

Au total, cinq propriétaires voisins ont accepté de dénoncer ouvertement la construction située sur l’avenue de la Famille.

« Peut-être que ça respecte le règlement, mais pas le gros bon sens », estime Stéphane Tremblay.

« Le règlement est peut-être mal fait », mentionne également Alain Bélanger.

En vente

Jean-Pierre Labbé, qui s’estime lésé, songe fortement à déménager. « On ne veut plus vivre ici. On va mettre notre maison en vente et ce sera au voisin de payer la différence si on vend en bas de l’évaluation municipale. Je ne pense pas qu’on va lui faire la vie facile », assure Jean-Pierre Labbé.

Après réflexion, le couple de propriétaires à l’origine du projet de construction n’a pas voulu commenter.

Ce que dit la loi :

Code civil du Québec

Art.7 Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d’une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l’encontre des exigences de la bonne foi.

Art. 976 Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n’excèdent pas les limites de la tolérance qu’ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux.

Exemples de décision

« L’exercice de droit de propriété, si absolu soit-il, comporte l’obligation de ne pas nuire à son voisin et de l’indemniser des dommages que l’exercice de ce droit peut lui causer. »

- Arrêt Katz c. Reitz, Cour d’appel

« Personne ne doit subir les inconvénients anormaux des actes excessifs posés par un voisin. »

- Arrêt Gourdeau c. Letellier de St-Just, Cour d’appel