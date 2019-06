Un autre record du monde pour Brent Lakatos

Deux journées en action, deux records du monde pour Brent Lakatos. Encore une fois, le Dorvallois s’est illustré aux Championnats suisses ouverts de para-athlétisme, dimanche, cette fois en abaissant sa propre marque au 800 m T53.

Lakatos a complété la course en 1 min 31,69 s, soit 0,22 s plus rapide que son dernier record, réalisé en 2017 sur cette même piste, à Arbon. «C’est une piste difficile, mais ç’a été une belle journée ensoleillée et il n’y avait pas trop de vent. J’ai eu du plaisir dans des courses enlevantes et stratégiques! Je suis très excité pour le reste de la saison.»

Brent Lakatos en a ajouté au 5000 m en dominant chez les T53 avec une troisième place, combinant les T53 et les T54. Celui qui a fêté son 39e anniversaire samedi a stoppé le chronomètre à 9:43,35. «Daniel a réussi un record du monde et j’étais très près de lui tout au long de la course. C’est dommage, mais le déroulement a fait en sorte que je n’ai pas été capable de le dépasser à la fin», a indiqué Lakatos.

Également de la compétition dimanche, Alexandre Dupont (T54) a terminé 26e au 800 m et 15e au 5000 m. «Ma blessure à l’épaule gauche ne m’a pas aidé sur le 800 m, mais j’ai battu mon record personnel au 5000 m!» a-t-il indiqué, lui qui complété cette épreuve en 10:01,98. «Je suis plutôt satisfait de ma fin de semaine. Avec des records personnels au 1500 m et au 5000 m, je ne peux pas vraiment être déçu!»

Pour sa part, Basile Soulama (T54) a pris le 50e rang au 800 m, sans toutefois participer au 5000 m. Dans la classe T34, Lee Leclerc s’est classé 11e au 800 m avec un temps de 1:53,47.