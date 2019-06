Une clinique médicale bien spéciale

Les spectateurs du Théâtre des Hirondelles auront droit à une toute nouvelle création signée Michel Charette et François Chénier. Campée dans une petite ville de région au Québec, la comédie de situation mettant en vedette Nathalie Mallette et Jean-Nicolas Verreault nous fera découvrir les dessous d’une clinique médicale.

« Nous sommes dans le pur divertissement », lance d’emblée la comédienne Nathalie Mallette que l’on a souvent vue au théâtre Beaumont–Saint-Michel dans la région de Québec, et qui montera sur les planches du Théâtre des Hirondelles pour la première fois. Dans cette nouvelle création, elle interprétera la docteure Maryse Longchamps aux côtés de Jean-Nicolas Verreault, qui lui personnifiera le concierge de la clinique médicale. Deux comédiens qui se sont connus en travaillant sur l’émission, Les Aventures tumultueuses de Jack Carter en 2003. « C’est un très beau rôle, celui d’un médecin qui quitte Montréal, la grande ville, pour s’installer dans une petite ville de Lanaudière. Un virage radical qu’elle effectue dans sa vie tandis qu’elle vit une peine d’amour », annonce Nathalie Mallette qui sera dirigée par les deux coauteurs Michel Charrette et François Chénier, qui assurent également la mise en scène. Ainsi, la comédienne demeure en terrain connu puisqu’elle avait travaillé avec Michel Charrette sur l’émission 30 vies. « Pour moi, les critères de gentillesse et de bienveillance sont toujours très importants dans mes choix de projets », précise-t-elle.

Des enveloppes brunes

Si la docteure Lompchamps croyait avoir trouvé un endroit paisible pour pratiquer son métier tout en espérant se remettre de son échec amoureux, voilà qu’elle ne sera pas au bout de ses peines. En fait, rien ne va dans cette clinique, où les besoins sont criants et le manque de moyens, navrant.

« La clinique manque d’instruments, manque d’effectifs et manque d’argent », révèle la comédienne, qui ajoute que son personnage sera vraiment découragé au point de vouloir quitter la clinique.

On apprend qu’il s’agit d’une pièce sur la corruption, les enveloppes brunes ainsi qu’une certaine promesse de subvention qui viendra avec un manque de transparence.

« La pièce, c’est aussi sur ce qu’un humain peut faire comme différence », souligne l’interprète. C’est son personnage qui viendra, en bout de ligne, faire une différence, tant par sa façon de soigner que par celle de poser des diagnostics.

Plusieurs personnages

Martin Héroux et Marie-Ève Morency auront quant à eux de beaux défis à relever puisqu’ils auront à interpréter une foule de personnages colorés, dont la plupart sont des patients, aussi inusités que loufoques. « Même si nous sommes dans la comédie, certains personnages seront émouvants », fait remarquer Nathalie Mallette.

La petite clinique médicale de région sera le théâtre de diverses situations cocasses en raison des problèmes de santé rarissimes de plusieurs patients.

Par ailleurs, on retrouvera Nathalie Mallette au petit écran dans la série, Toute la vie sur ICI Télé cet automne. Elle sera également sur les planches du Théâtre de Quat’Sous dans la pièce Le ravissement, une création contemporaine d’Étienne Lepage, mise en scène par Claude Poissant, à l’affiche en octobre prochain.

À votre santé ! Clinique à bon marché