Après la pédiatrie sociale, Québec financera la gériatrie sociale

Ils sont de plus en plus nombreux et pourtant, ils se sentent de plus en plus seuls. Nos aînés ont bien raison de s'inquiéter puisque plus ils avanceront en âge, plus leur réseau social s'amenuisera. Chez les 75 ans et plus, par exemple, ce sont 28 % des gens qui déclarent ne pas avoir d'ami intime.

Pour briser cet isolement, la ministre responsable des Aînés Marguerite Blais doit annoncer lundi matin 1,3 million $ pour un projet-pilote de gériatrie sociale. Ce projet pourrait faire en sorte d'éviter certains problèmes de santé qui découlent de la solitude.

L’isolement social a des effets néfastes non seulement sur la santé mentale, mais aussi sur la santé physique. D’ailleurs, les personnes vivant seules courent de quatre à cinq fois plus de risques de se faire hospitaliser, selon le rapport du Conseil national des aînés. Ils sont aussi plus à risque de maltraitance.

Mais, la gériatrie sociale, c'est quoi?

Ce sont des intervenants sociaux ou un gériatre qui se rendent sur le terrain, dans le milieu de vie de l'aîné pour comprendre sa réalité et peut-être détecter de l'isolement. C'est aussi une façon de constater, de visu, les services auxquels peut avoir droit un aîné à son domicile ou dans la communauté.

Ce projet-pilote devrait toucher trois différentes régions.