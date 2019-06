Comment calmer les angoisses de ma fille?

Je suis la mère d’un fils de 12 ans et d’une fille de 15. Leur père et moi nous sommes séparés il y a trois ans. Les enfants ont été bousculés par cette énorme transformation dans leur vie, mais rien ne nous semblait catastrophique à leur père et moi, puisque nous nous sommes séparés dans une certaine harmonie.

Deux ans plus tard, mon ex est parti vivre en Europe où il a été muté par sa compagnie. Les enfants sont allés passer du temps avec lui à l’été 2017 et 2018 ainsi que pendant les fêtes de fin d’année de ces deux années. Depuis septembre 2018 il a une nouvelle compagne que les enfants ont rencontrée à Noël dernier. Les choses se sont bien passées semble-il.

Ils ont appris en février qu’elle était enceinte de plus de trois mois. Ils savent donc que quand ils iront visiter leur père en août prochain, ils auront une petite sœur. L’annonce a semblé les ravir et ils se préparent à accueillir cette nouvelle personne dans leur vie avec une certaine fébrilité.

Mais voilà que depuis deux mois maintenant, ma fille a commencé à vivre des attaques d’angoisse certains soirs en se couchant. Elle a l’impression que quelqu’un est entré dans la maison pour se cacher dans son garde-robe et l’assaillir quand la maisonnée sera endormie. Elle tremble, transpire et finit par m’appeler au secours. Toujours selon le même rituel je la serre contre moi pour qu’elle se calme et on se dirige ensemble vers son placard pour qu’elle voit par elle-même qu’il n’y a personne et que ce n’est que le fruit de son imagination.

Je l’emmène aux toilettes, puis elle boit un verre d’eau et je la borde. En général elle se rendort en moins de dix minutes. Et le lendemain elle ne me reparle de rien. Comme je ne veux pas réveiller ses peurs j’évite de lui en parler par la suite. Pensez-vous que la peur de perdre sa place dans le cœur de son père peut être responsable de ça, vu que l’annonce de la venue de l’enfant a coïncidé avec les crises? Pourrait-il y avoir autre chose que je ne connais pas qui la perturbe? Devrais-je consulter avec elle?

Anonyme

Comme, avec preuve à l’appui, la menace qu’elle ressent ne vient pas du monde extérieur, cela ne peut venir que de son inconscient. Est-ce que l’arrivée de cette enfant la perturbe? C’est possible. Mais ça peut tout aussi bien être autre chose. Un fait est certain, il faut cesser de faire comme si ça n’existait pas. Car vous avez pu constater que même si vous n’en parlez pas avec elle le lendemain d’une crise d’angoisse, il y a récidive. Il faut amorcer le dialogue avec elle pour la faire parler afin d’explorer des avenues qui pourraient expliquer les crises et la libérer de ce qui la met dans un tel état. Il faut aussi garder en tête que l’adolescence est aussi un moment perturbant de la vie et votre fille est en plein dedans. cette investigation devrait vous indiquer s’il y a lieu de consulter.