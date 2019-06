Conférence Apple WWDC : ce qu'on doit retenir

À la conférence des développeurs iOS, macOS, TV et autres produits Apple, plusieurs nouveautés logicielles sont attendues, et peut-être le retour de l’ordinateur Mac Pro.

Dans l'univers Apple, les conférences WWDC (World Wide Conference Developers) se concentrent essentiellement sur les nouveautés logicielles; en particulier les systèmes d’exploitation, les applications et les logiciels que l'on utilise dans les ordinateurs Mac, les appareils mobiles iOS (iPhone, iPad et iPod), les montres Apple Watch et les décodeurs télé Apple TV.

Voici pour chaque système ce qui nous attend dans les prochaines semaines.

AFP

iOS 13

Si vous avez installé la dernière version système d’iOS sur votre iPhone ou iPad, nous en sommes actuellement à 12.3.1. Avec iOS 13, Apple ajoutera le mode sombre de l’écran, l’alerte d’un volume trop élevé de la musique par l’application Santé et d’un clavier que l’on glisse au lieu de taper. Jusqu’à présent, il fallait recourir à une appli tierce pour écrire sans lever le doigt du clavier.

Le déverrouillage par FaceID sera 30% plus rapide, les téléchargements et les mises à jour respectivement 50 et 60% plus légers.

L’appli Musique affichera les paroles et les sous-titres. De son côté, l’appli Plans (Maps) disposera de meilleures cartes plus détaillées. Avec plus de 7 millions de kilomètres parcourus avec une capture Lidar, ces cartes seront disponibles fin 2019 aux États-Unis et en 2020 dans les autres pays. De plus, une nouvelle icône (jumelles) sur Plans offrira une vue réelle en 3D.

AFP

Confidentialité sur iOS

Le système iOS 13 fera un meilleur suivi du pistage, ainsi qu’une protection plus poussée des connexions WiFi et Bluetooth.

Et lorsqu’on se connecte à un service, les utilisateurs sous iOS 13 auront la possibilité de se connecter avec Apple (Sign In with Apple), au lieu de l’icône Facebook ou Google. Cette connexion avec Apple permettra en outre d’éviter d’utiliser son courriel personnel, à la place une adresse créée au hasard servira (fdsafalsfjaf@privately.appleid.com) d’enregistrement.

AFP

Apple TV

Les décodeurs Apple TV supporteront de nouveaux contrôleurs de jeu, ceux des Xbox et des Playstation.

AFP

Apple Watch – watchOS 6

La montre numérique la plus vendue dans le monde recevra le système watchOS 6 ainsi que de nouvelles complications d’écran et de manières de les personnaliser.

Il sera possible d’écouter en direct les événements sportifs. De la boutique App Store, vous pourrez installer directement des applis sur sa montre.

AFP

Santé et exercices

Sur la montre, l’appli Activity Trends apportera de nouvelles mesures et d’alertes, comme celle de mesurer l’intensité du bruit ou d’une musique trop forte. Les sons ou bruits ne seront pas enregistrés ni transférés sur les serveurs d’Apple.

Plus intéressante, l’appli Santé offrira le suivi des cycles de fertilité pour les femmes qui souhaitent connaître leur meilleure période pour tomber enceinte.

Plus de détails suivront.