Enquête sur les femmes autochtones disparues: des mots durs envers le Québec

OTTAWA | En plus de dénoncer un «génocide canadien» contre les Autochtones partout au pays, l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées conclut que l’État québécois échoue à protéger les membres des Premières nations.

«Les cas les plus évidents d’atteintes au droit à l’égalité ont lieu lorsque des agentes ou agents de l’État font preuve de comportements racistes ou sexistes, de mépris, de négligence et de fautes dans l’exercice de leurs fonctions à l’égard des femmes, des filles et des personnes [LGBTQ2] autochtones», écrivent les commissaires dans une section complémentaire à leur rapport final, dévoilé lundi, portant sur le Québec.

Dans une série de 21 recommandations ou «appels à la justice» adressés au Québec, l’Enquête nationale sur l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) réclame notamment la mise sur pied d’une cellule de crise.

Celle-ci, qui serait créée par le ministère de la Sécurité publique, aurait pour mandat de se pencher sur les cas de disparitions de femmes autochtones et de membres de la communauté LGBTQ2 dans la province.

On demande aussi à Québec d’instaurer une entité civile indépendante qui agirait à titre de protecteur des citoyens autochtones. Cette organisation recevrait des plaintes et aurait le pouvoir «d’enquêter et de rendre compte de la qualité des services publics rendus aux membres des communautés autochtones».

Un «génocide canadien»

Après avoir recueilli les témoignages de plus de 2300 personnes partout au Canada, l’Enquête conclut à la présence d’un «génocide canadien» qui se perpétue par manque de volonté politique d’y remédier et en raison d'une indifférence au sein de la population canadienne.

Les auteurs du rapport intitulé «Réclamer notre pouvoir et notre place» ne sont pas parvenus à chiffrer combien de femmes et de filles autochtones sont disparues ou ont été assassinées, mentionnant que des milliers de cas n’ont pas été signalés.

Parmi les 231 recommandations des commissaires figure celle de concevoir un plan d’action national «pour veiller à un accès équitable à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la sécurité et aux soins de santé».

On exige aussi que les langues autochtones soient reconnues comme étant officielles, au même titre que le français et l’anglais. On souhaite ainsi qu’elles profitent des mêmes protections.