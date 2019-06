Google et Facebook dans le viseur des autorités américaines de la concurrence

Les régulateurs américains de la concurrence enquêtent sur les pratiques commerciales des géants du numérique Facebook et Alphabet, maison mère de Google, affirme lundi le Wall Street Journal.

D’après le quotidien américain, la Federal Trade Commission (FTC) américaine et le ministère de la Justice, qui se partagent le rôle d’autorité de la concurrence aux États-Unis, se sont répartis la tâche quant aux investigations sur les pratiques commerciales des deux géants, soupçonnés d’étouffer la concurrence.

La FTC, qui enquête déjà depuis plus d’un an sur les pratiques de Facebook en matière de respect de la vie privée et des données des utilisateurs, pourrait élargir ses investigations aux questions de concurrence, ajoute le WSJ.

En publiant ses résultats du premier trimestre, Facebook avait indiqué s’attendre à une amende de 3 à 5 milliards de dollars de la part de la FTC sur le dossier des données personnelles.

Vendredi, le Wall Street Journal avait déjà révélé que le ministère américain de la Justice (DoJ) menait une enquête anti-monopole visant Google.

Selon des sources anonymes citées par le quotidien américain, la division chargée des questions « antitrust » se prépare à « examiner de près les pratiques commerciales » de Google concernant son moteur de recherche et d’autres activités.

La FTC avait mené il y a plusieurs années une vaste investigation sur la domination de Google dans la recherche en ligne et la publicité avant de la clore sans suite en 2013.

Certains élus américains avaient demandé récemment la réouverture de cette enquête.

De plus en plus de voix s’élèvent par ailleurs des deux côtés de l’échiquier politique, et appellent à agir contre les géants de la « tech », voire à les démanteler, accusés d’être trop puissants.

La Commission européenne a de son côté infligé le 20 mars pour la troisième fois en moins de deux ans une forte amende à Google, l’accusant de nouveau de pratiques anticoncurrentielles dans l’Union européenne.

Google détient, comme Facebook, une large part du marché de la pub en ligne et son système mobile Android équipe la majorité des smartphones dans le monde.

Alphabet et Facebook chutaient lourdement en Bourse lundi, perdant respectivement 7% et 8,5% peu après 18H00 GMT.