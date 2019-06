Jon Lester ne donne presque rien aux Angels

Menés par le vétéran Jon Lester, les Cubs ont limité les Angels de Los Angeles à quatre coups sûrs pour l’emporter au compte de 8 à 1, lundi à Chicago.

Lester (4-4) n’a donné qu’un point, quatre frappes et un but sur balles en sept manches de travail pour aider les siens à mettre un terme à une série de trois revers. Il a retiré six adversaires sur des prises.

L’attaque des Cubs s’est mise en marche en sixième manche avec cinq points aux dépens de Trevor Cahill (2-6). Javier Baez et Jason Heyward ont notamment claqué des doubles productifs. Cognant également sa 14e longue balle de la saison en septième, Baez a terminé le match avec trois points produits.

Cahill a finalement donné cinq points, six coups sûrs et deux passes gratuites en quatre manches et un tiers sur la butte. Il montre une moyenne de points mérités de 7,18 cette saison.

Willson Contreras a également expédié une balle dans les gradins dans la victoire, étant à l’origine d’un point. Addison Russell et Kyle Schwarber ont également permis à des coéquipiers de toucher la plaque.

Dans le clan des visiteurs, seul Mike Trout a croisé le marbre. C’est Jonathan Lucroy qui lui a permis de faire le tour des sentiers avec un ballon-sacrifice.

Ce match était initialement prévu le 14 avril dernier à Chicago, mais des précipitations avaient forcé son report.