Khloé Kardashian accompagne un admirateur à son bal de finissants

Khloé Kardashian est allée au bal de finissants de l'un de ses plus grands admirateurs, Narbeh, qui a plus de 237 000 abonnés sur Instagram, et republie régulièrement le contenu de la famille Kardashian.

Il a partagé sur le réseau social des photos de cette inoubliable journée. «J'ai invité Khloé Kardashian à mon bal... Bien plus de photos vont arriver. Je me sens tellement heureux», a-t-il écrit en légende d'un cliché d'eux deux dans un photomaton.

Sur la première photo, on peut les voir, le sourire aux lèvres, joue contre joue, tenant une pancarte sur laquelle est écrit «tu m'as convaincue avec le bar ouvert», ce qui a poussé Narbeh à donner quelques explications. «C'est un bal de finissants du secondaire, il n'y a pas de bar ouvert», a-t-il précisé.

Sur les deux autres photos, on peut voir la vedette de la téléréalité, qui porte une robe noire à manches longues, donner à son admirateur ravi un bisou sur la joue. Elle a plus tard commenté sur les photos, publiant des emojis de cœur.

D'après l'arrière-plan des photos, Narbeh est élève à la Herbert Hoover High School de Glendale, en Californie. Il a aussi partagé des «stories» sur Instagram durant la soirée, publiant notamment une vidéo qu'il avait intitulée «Ma cavalière Khloé Kardashian».

«Hé les gars, regardez comme ma cavalière est belle», peut-on l'entendre s'exclamer sur une autre vidéo. «On va au bal, répond Khloé Kardashian. À quel bal on va?»

«J'assimile ce qui s'est passé ce soir, merci pour tout cet amour, je suis aux anges. Je vois vos commentaires, merci à tous », a-t-il conclu dans une «story».

Ce n'est pas la première fois qu'un membre du clan Kardashian/Jenner emmène un fan à son bal de finissants. Kylie Jenner avait fait la surprise à Albert Ochoa en 2017, en l'accompagnant à son bal, aux côtés de Jordyn Woods.