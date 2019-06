L'emplacement de la future centrale du SPVQ annoncé cet après-midi

L’emplacement précis de la future centrale de police sera annoncé ce lundi après-midi en point de presse.

C’est ce que le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a fait savoir lundi matin par voie de communiqué. À 13h30, à l’hôtel de Ville de Québec, le directeur du Service, Robert Pigeon, dévoilera «les grandes lignes de la réorganisation du service de police et du futur emplacement de sa nouvelle centrale», lit-on.

Il y a un an, le dossier controversé de la centrale de police avait entraîné une tempête politique à l’hôtel de Ville de Québec et avait conduit à la démission de l’ancien bras droit du maire Labeaume, Jonatan Julien. Ce dernier avait été publiquement blâmé par le maire dans l’explosion des coûts de la centrale qui sont passés de 40 M$ à 72 M$.

Fin 2018, le maire Labeaume a confirmé l’abandon du projet de construire la centrale dans le secteur Lebourgneuf et a fait avoir que la Ville étudiait un plan B.

Il y a 10 jours, le président de la Fraternité des policiers, Marc Richard, est demeuré très discret quant à l’enjeu de la centrale lorsqu’il a révélé au Journal qu’une entente de principe pour le renouvellement de la convention collective était pratiquement signée chez les policiers. « Je n’ai pas de garanties sur son emplacement et je n’ai pas de garanties que ça va se faire. Mais on me dit que ça va se faire », a-t-il indiqué, en pesant soigneusement ses mots.