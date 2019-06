Les Québécois invisibles

Je serai la première à l’admettre, l’image des Québécois que nous renvoie l’appareil médiatique colle de moins en moins à la réalité et se rapproche du fantasme collectif.

Tous les Québécois n’ont pas remplacé les patates par du quinoa, ni ne boivent de smoothies au chou kale pour déjeuner, préférant des toasts de pain blanc, Map-O-Spread ou cretons. Il y aura beaucoup plus de pâtés chinois sur les tables du Québec ce soir que des croquettes au tofu, sauce à l’aubergine chinoise bio.

Qu’importe, une image « plateauisée » ou « saintrochisée » de la société québécoise domine. Des élites autosatisfaites imposent des modes de vie difficile à reproduire, à moins d’avoir entre 20 et 40 ans, de vivre près du centre-ville, d’être fortuné et sans enfants.

Prenons le vélo. Les élus sont-ils au moins capables de comprendre que le vélo 24/7, en été comme en hiver, ce n’est pas pour tout le monde ? Notre société est vieillissante : papi à vélo frise le ridicule... et l’accident.

Depuis que le transport en commun s’appelle collectif, plus personne n’offre sa place aux vieux, aux parents ou aux femmes enceintes. Le mode de vie urbain actuel est chiche côté civisme (ce que nous appelions la bienséance). Dire que nous apprenions cela à l’école, avec renforcement à la maison. J’entends maman : « Enlève tes coudes de la table ! » (Levez la main si vous saviez que les coudes sur la table, c’est impoli.)

Depuis trois ans, j’habite la campagne. Quelle éducation. Un jour, je vous raconterai comment j’ai troqué Holt Renfrew contre Tigre Géant sans perdre le sourire, ou le look. Hier, j’ai appris le prix des pneus de tracteur (cher).

Dominic Champagne tomberait raide mort dans mon « agri-patelin » en voyant les gros 4x4, les Ski-Doos, les VTT, les Ford F-150 et les multiples véhicules dans le garage nécessaires quand la pinte de lait la plus proche est à 12 km. Sans oublier les laboureuses, les moissonneuses-batteuses, etc.