700 marcheurs et coureurs ont participé, le 25 mai dernier à la base de plein air de Sainte-Foy, à la 13e Marche pour l’Alzheimer présentée sous la coprésidence de David Cloutier, Robert Le Sieur, Kevin Hamel et Michael Bilodeau, directeurs régionaux d’IG Gestion de Patrimoine. L’activité a permis d’amasser 45 000 $. Depuis plus de 30 ans, La Société Alzheimer de Québec a pour mission de soutenir, former et informer toutes personnes concernées par la maladie d’Alzheimer ou une maladie apparentée, et d’offrir du répit aux proches aidants.

Les Homardises de Cité-Joie

Photo courtoisie

C’est une somme de 131 200 $ qui a été remise à la Fondation Cité-Joie à l’occasion des 22e Homardises tenues sur la scène du Grand Théâtre de Québec le 28 mai dernier. Présentée sous la coprésidence d’honneur de Claude Savard, vice-président, services financiers à l’entreprise de la région de Québec, RBC Banque Royale, et Michel Pelletier, président et chef de la direction de SML, Groupe acier inoxydable, la soirée a réuni plus de 400 participants. Sur la photo, de gauche à droite : Me Richard Laflamme, Gilles Desrosiers, président de la Corporation Cité-Joie, Michel Pelletier (SML) et Claude Savard (RBC), coprésidents d’honneur, et Denis Savard, directeur général de Cité-Joie.

Grand McDon

Photo courtoisie

Pour une 2e année consécutive, les 5 restaurants McDonald’s de la région de Beauport se sont associés avec le centre communautaire Le Pivot lors de leur activité annuelle du Grand McDon tenue le 8 mai dernier. La somme de 17 000 $ amassée servira à l’accueil, l’accompagnement et l’animation auprès des jeunes ayant des besoins particuliers qui fréquentent le centre communautaire Le Pivot. Sur la photo, de gauche à droite : Jason Strachan, CA, Yannick Tremblay, CHOI-FM, Josée Bernier, propriétaire McDonald’s Beauport, Ginette Faucher, directrice générale, Le Pivot, Mélanie Roy, CA, Stevens Mélançon, président de l’arrondissement de Beauport, et Myriam Dupuis, coordonnatrice loisirs adaptés.

Omnium Vision

Photo courtoisie

Le seul et unique – et ajoutons infatigable – Bill « Urbain » Johnson (photo de gauche) se concentre présentement sur l’organisation de l’Omnium de golf Vision, au profit de la Fondation Mira, qui se tiendra le mercredi 11 septembre, dès 12 h 30, au club de golf Royal Québec de Boischatel sous la présidence de l’honorable J. Michel Doyon (photo de droite), Lieutenant-gouverneur du Québec. L’objectif de Bill est d’amasser assez d’argent pour offrir à une ou deux personnes de la région de Québec un chien-guide (30 000 $). Plusieurs prix de présence de grande valeur seront offerts durant le banquet de clôture de l’omnium. Profitez d’une tarification spéciale en prévente jusqu’au 12 juillet en vous inscrivant au quebecoptometriste.com.

Anniversaires

Photo courtoisie

Geneviève Marcon (photo), de GM développement de Québec... Daniel Vézina, chef propriétaire du restaurant Laurie Raphaël à Québec, 58 ans... Patricia Deguara, courtier immobilier agréé chez Remax Fortin Delage, 47 ans... Rafael Nadal, joueur de tennis espagnol, 33 ans... Julie Masse, chanteuse, 49 ans... Steve Buisson, Directeur de succursale, conseiller en placement et gestionnaire de portefeuille, Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc., 50 ans... Wally Weir, défenseur pour les Nordiques de 1976 à 1984, 65 ans... Jean-Guy Bégin, ex-vice-président exécutif de la CCARQ et ex-DG du Salon de l’Auto de Québec, 89 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 3 juin 2018. Bob Forhan (photo), 82 ans, hockeyeur canadien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1960... 2016. Mohamed Ali, 74 ans, le plus grand de l’histoire de la boxe et l’idole de milliers de jeunes et de moins jeunes... 2016. Jocelyn Lovell, 65 ans coureur cycliste canadien... 2009. Benoît Marleau, 72 ans, comédien québécois... 2009. David Carradine, 72 ans, acteur américain... 2006. Louis Morisset, 74 ans, fondateur de Ste-Foy Toyota... 2001. Anthony Quinn, 86 ans, acteur qualifié du plus européen des acteurs américains... 1963. Jean XXIII, 81 ans, Angelo Giuseppe Roncalli, pape de 1958 à 1963.