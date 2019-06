Nouveau record sur le Nürburgring pour le prototype électrique de Volkswagen

Le prototype 100% électrique de Volkswagen a battu lundi un nouveau record sur le célèbre circuit du Nürburgring, en Allemagne, après avoir déjà battu celui de la course de côte de Pikes Peak aux États-Unis il y a un an.

Le prototype ID.R a parcouru les 20,8 kilomètres du tracé de la « Nordschleife » (boucle nord) en 6 minutes, 5 secondes et 336/1000e, soit plus de 40 secondes de mieux que le précédent record pour un véhicule « zéro émission », qui avait été établi en 2017, a annoncé le constructeur allemand.

Par comparaison, le record absolu toutes catégories sur le Nürburgring est l’apanage depuis 2018 d’une Porsche 919 hybride en 5:19.546 alors qu’en course il avait été établi en 1983 par la Porsche 956 de Stefan Bellof en 6:25.91.

La Nordschleife n’est toutefois plus utilisée pour des courses de prototypes depuis de nombreuses années et les F1 n’y viennent plus depuis l’accident de Niki Lauda en 1976.

La Volkswagen à deux moteurs électriques pilotée par le Français Romain Dumas a réalisé au total quatre tours du circuit dont le plus rapide à la vitesse moyenne de 206,96 km/h.

« La Nordschleife du Nürburgring est non seulement le circuit le plus exigeant au monde mais aussi la meilleure piste d’essai pour des véhicules de série », a souligné Herbert Diess, le patron du constructeur allemand cité dans un communiqué.