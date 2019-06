Pas mal dans les circonstances

Gardiens

Evan Bush 7,5 Photo Agence QMI, GREG M. COOPER

Il a une fois de plus sauvé son équipe à maintes reprises avec des arrêts appuyés par ses grandes capacités athlétiques. Le problème demeure encore et toujours les relances, surtout les dégagements qui, la plupart du temps, redonnent le ballon à l’autre équipe.

N’ont pas joué:

Clément Diop, James Pantemis

Défenseurs

Zakaria Diallo 8

Il a connu une petite baisse de régime dans les derniers matchs, mais il a été le général défensif de la formation au cours de la première moitié de la saison. Il fonctionne surtout très bien avec Jukka Raitala.

Bacary Sagna 7,5

Même s’il a 36 ans, il demeure toujours un élément de premier plan de la formation. Défensivement, il est extrêmement fiable et quand il appuie l’attaque, il se passe quelque chose dans le couloir droit.

Jukka Raitala 7

Le couteau finlandais n’est pas flamboyant, mais il est fiable comme une horloge suisse. Il se fait rarement prendre hors position et commet très peu d’erreurs. Sa conversion en arrière central est un succès.

Zachary Brault-Guillard 7

Sa note serait sans doute plus élevée s’il avait joué plus de matchs. Cependant, d’après ce qu’on a vu, il a été drôlement intéressant pour un jeune homme de 20 ans seulement. Il ne s’en laisse pas imposer défensivement et apporte une dimension offensive intéressante.

Victor Cabrera 6,5

Un autre qui n’a pas joué énormément, mais qui a su faire le mieux avec les minutes qu’il a eues. La constance a toujours été son talon d’Achille et c’est évident que sans jouer régulièrement, c’est difficile d’en avoir, mais son jeu musclé donne une autre dimension à l’unité défensive.

Rudy Camacho 6

On l’a peu vu et c’est peut-être pour ça qu’il joue un peu en montagnes russes. Mais il a connu quelques bonnes sorties qui sont encourageantes. Le problème, c’est son salaire et le fait que l’on base les attentes en fonction de celui-ci parce qu’autrement, c’est un bon joueur de profondeur.

Daniel Lovitz 5,5

On ne sait pas s’il a plafonné ou si c’est l’absence d’Ignacio Piatti devant lui qui lui a fait perdre du lustre. N’empêche qu’il commet plus d’erreurs que l’an passé et qu’il se fait souvent prendre profondément en territoire adverse. Quant à ses centres, c’est un peu difficile.

N’a pas joué:

Daniel Kinumbe

Milieux Samuel Piette 8 Photo PIerre-Paul Poulin

Il est extrêmement régulier et a connu très peu de matchs difficiles cette saison. Son leadership s’exprime sur le terrain et son volume de travail immense en fait la pierre angulaire entre le bloc défensif et le bloc offensif.

Omar Browne 7,5

L’un des rares rayons de soleil offensifs de l’équipe depuis la perte de Piatti. Il a encore peu joué et la note est basée sur une impression bien plus que sur sa performance. Mais il a un côté imprévisible ballon au pied qui donne de l’espoir.

Shamit Shome 7,5

Il est en train de s’imposer comme un titulaire indiscutable en raison de sa grande intelligence et de son positionnement impeccable. Sa progression est impressionnante cette saison et sa volonté de se projeter vers l’avant apporte un dynamiste offensif qui manque à l’équipe.

Orji Okwonkwo 7

Il est explosif et possède cette capacité de déstabiliser la défensive adverse avec ses accélérations dans le dernier tiers qu’il couple à de bons appels en profondeur. Tout sera une question de constance et de savoir éviter les blessures.

Mathieu Choinière 7

Le talent y est et malgré sa petite stature, il joue sans peur. Il est doué ballon au pied. Il doit maintenant travailler sur sa prise de décision et sur sa capacité d’identifier les bons moments pour frapper et faire mal à l’adversaire.

Clément Bayiha 7 Photo PIerre-Paul Poulin

On l’a un peu moins vu, mais il est drôlement amusant à regarder jouer parce qu’il possède une certaine puissance pour sa taille. Avec de l’expérience, il risque de devenir un élément important de cette équipe dans un avenir assez rapproché.

Micheal Azira 6,5

Il est efficace défensivement, mais il est en train de se faire ravir son poste par Shome pour la simple raison qu’il est trop unidimensionnel parce qu’il n’a pas la même capacité d’appuyer l’attaque.

Saphir Taïder 6 Photo USA TODAY Sports

L’évaluation est volontairement sévère parce qu’il a placé la barre haut l’an passé. Il n’a pas été aussi décisif cette année en raison d’une petite blessure qui ne l’empêche pas de jouer, mais qui le ralentit assez pour faire en sorte qu’il n’est pas toujours au meilleur de ses capacités, ce qui est problématique parce qu’il est efficace quand il a du chien.

Harry Novillo 5

Oui, il a raté beaucoup de matchs en raison de diverses blessures, mais on peut aussi remettre en doute son sérieux. Il reste qu’il a paru trop lent pour soutenir le rythme de la MLS dans ses sorties et on ne demande qu’à être convaincus qu’il peut tirer son épingle du jeu.

Ignacio Piatti

On ne lui attribuera pas de note puisqu’il a vraiment très peu joué, mais dans les trois premiers matchs de la saison, il était le Nacho que l’on connaît et que l’on aime. Dans son bref retour de deux matchs, il n’était de toute évidence pas au sommet de sa forme.

N’ont pas assez joué:

Amar Sejdic, Ken Krolicki

Attaquants

Anthony Jackson-Hamel 6,5

Son niveau d’effort est nettement supérieur à celui qu’on lui a connu lors des saisons précédentes. Il a notamment provoqué deux tirs de pénalité dans le dernier mois. Il a marqué de très jolis buts, des buts qui ne portaient pas uniquement la signature d’un attaquant redoutable dans la surface. On doit le surveiller de près.

Maximiliano Urruti 6 Photo Agence QMI, Joêl Lemay

On sait une chose, il court beaucoup, vraiment beaucoup. Il exerce une très forte pression sur la défensive adverse.

Le problème, c’est que même s’il a cinq passes décisives, il n’a marqué qu’une seule fois en 14 matchs, et pour un attaquant, ce n’est tout simplement pas suffisant.