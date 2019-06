Quoi de 9 Mtl pour le Grand Prix de Formule 1

1) Ritz-Carlton

1228 Rue Sherbrooke Ouest, Montréal

Téléphone : (514) 842-4212

Le Ritz-Carlton présente chaque année Le Bal du Grand Prix le plus spectaculaire en ville, sûrement l’une des plus belles soirées toutes catégories confondues. C’est devenu au fil des ans, l’attraction numéro1 des partys du Grand Prix du Canada. Cette soirée magique est en collaboration avec Mercedes-AMG Petronas Motorsport, on peut s’attendre à des pilotes de Formule 1 sur place et évidemment, des personnalités locales et internationales. Présenté par Grand Marnier, l’événement sera une soirée remplie d’opulence sensuelle et de surprises où la majesté du passé convergera avec les merveilles de demain."Le concept a été inspiré par la grandeur historique du Ritz-Carlton et par une vision futuriste du luxe", explique Mabel Palomino, directrice artistique, présidente de Manina World. L’événement comprendra un bar à champagne Moët & Chandon, des stands alléchants avec des mets délicats tout en élégance créés par l’excellent Chef Exécutif, Johnny Porte. Des stands à desserts gargantuesques en fin de soirée, la musique du populaire DJ montréalais DJ YO-C, des prestations musicales live ainsi qu’un bar ouvert jusqu’à 2 h, une fête mémorable.

Pour informations et billets.

2) Four Seasons Montréal

1440 Rue de la Montagne, Montréal, QC H3G 1Z5

Téléphone : (514) 843-2500

Moins d’un mois après son ouverture, l’hôtel Four Seasons et leur restaurant du célèbre chef Marcus Samuelson, présent pour les festivités d’ailleurs, s’apprête à accueillir la très attendue soirée d’ouverture officielle de la Formule 1. C'est la grande soirée organisée par le promoteur officiel. Pour son 10e anniversaire donc, l’événement se réinvente. Les invités feront leur arrivée sur le tapis rouge et seront ensuite conduits à l’espace lounge et bar Marcus, situé au troisième étage de l’Hôtel - le Social Square. La fête se poursuivra ensuite dans la salle de bal Palais des Possibles, dont le format récemment revisité permettra aux invités de socialiser librement. Vous aurez droit à un cocktail dînatoire d’exception, des stations de nourriture décadentes, des bars ouverts de produits de grande qualité et des prestations artistiques immersives. Cette soirée ne manquera pas de donner le ton à un fabuleux week-end de Formule 1. Toutefois, le public pourra aussi accéder au restaurant MARCUS tout au long du Grand Prix. Les tables partent rapidement et une réservation est exigée (pour tous les clients qui ne logent pas à l'hôtel) afin d’accéder à l'espace. Vue la popularité du lieu depuis son ouverture, avoir une table sera pendant le Grand Prix tout un défi, mais on le sait, les défis, les Québécois, on aime ça. Pour informations et billets pour la grande soirée d’ouverture.

3) Le Richmond

377 Rue Richmond, Montréal

Téléphone : (514) 508-8749

Le Tapis Rouge du Grand Prix du Canada !

Depuis quelques années, le Richmond présente des soirées mémorables pour les festivités du Grand Prix du Canada. Cette année ne fera pas exception, le tout Montréal se presse sur Le Tapis Rouge le plus Glam de cette fin de semaine de fête. On nous promet une soirée haute en couleur avec du chic et l’extravagance, le tout dans un décor théâtral somptueux de 3200pi carrées. Pour avoir eu l’opportunité d’assister à plusieurs reprises aux soirées du Richmond, on en prend plein les yeux, les costumes des artistes présents qui animent ces soirées sont dignes des plus grandes fêtes sur la planète. Au menu, traitement VIP pour tous avec open-bar, huîtres, canapés haut de gamme et champagne de grandes marques. Formule cocktail dînatoire et open-bar toute la soirée. Pour informations :

Réservations:

514-508-8749 poste 222

concierge@lerichmond.com

Visitez et achetez vos billets sur notre site internet.

4) Auberge Saint-Gabriel

426 Rue Saint-Gabriel, Montréal

Téléphone : (514) 878-3561

L’auberge encore cette année sera LA place pour faire la fête dans une ambiance débridée pendant la semaine du Grand Prix du Canada. L’événement Bagatelle, entre autres, est devenu au fil des ans le party le plus festif de la semaine du Grand Prix, une soirée de folie... en plein après-midi oui oui, de midi à 20 h. Tout le monde s’y précipite pour vivre un moment unique, un truc de fou, plaisir garanti.

Aussi, l’Auberge pendant le Grand Prix du Canada c’est ;

Jeudi 6 juin : La folie du Grand Prix Vendredi 7 juin : Paris mon amour Samedi 8 juin : La folie du Grand Prix Dimanche 9 juin : Le dernier repas

Pour obtenir plus de renseignements ou réserver des tables et des espaces privés, veuillez communiquer avec :

+1 514 995-8754 GRANDPRIX@AUBERGESAINT-GABRIEL.COM https://auberge.electrostub.com/eventlist.cfm

5) Le Pois Penché

1230 Boulevard de Maisonneuve O, Montréal

Téléphone : (514) 667-5050

La chic et parisienne salle à manger, le bar et la terrasse très animée du Pois Penché seront l’épicentre des célébrations du Grand Prix sur le boulevard De Maisonneuve Ouest, à mi-chemin entre les rues Peel et Crescent et à quelques pas des grands hôtels du centre-ville, dont le Ritz-Carlton et le flambant neuf Four Seasons.

Le Pois Penché accueillera comme chaque année depuis 11 ans les fans du Grand Prix sans arrêt du midi au soir proposant des spectaculaires plateaux de fruits de mer, des côtes de bœuf au foie gras, des crevettes géantes tigrées, du bœuf Wagyu et du Champagne prestigieux bien sûr. Du jeudi 6 juin au samedi 8 juin, la cuisine roulera exceptionnellement jusqu’à minuit et son bar continuera à faire le bonheur des visiteurs jusqu’à 3 heures du matin. Un Brunch mémorable sera également servi le samedi et le dimanche. DJ Majess promet les plus grands succès des années 70 à aujourd’hui, c’est la fête au Pois Penché, à n’en pas douter. Pour informations et réservations.

6) Bar George

Le Mount Stephen, 1440 Drummond St, Montreal

Téléphone : (514) 669-9243

Dress to Kill présente : Une nuit au Manoir

Pour donner le coup d’envoi des festivités du Grand Prix de la Formule 1 de Montréal avec style et panache, le magazine Dress to Kill célébrera la 3e édition annuelle de son événement incontournable mode Montréal. Soulignant le talent montréalais, Dress to Kill met de l’avant une soirée et un mouvement d’expression artistique sous le signe de la néo-Renaissance. La soirée honorera des artistes contemporains issus d’une variété de milieux, de catégories artistiques et de médiums, dont l’expression artistique revitalise et redéfinit les perspectives quant à l’avenir. L’évènement se tiendra dans l’édifice historique du Bar George. Sous le toit de cet édifice au style particulièrement classique, Dress to Kill plongera les invités dans un environnement sublimé par les arts, la littérature, la mode et la culture canadienne, et plus encore, dont la délicieuse cuisine du chef Kevin Ramasawmy. La soirée est rendue possible grâce à la complicité des commanditaires officiels Aston Martin Montréal et Johnnie Walker. Entrée gratuite pour le publique dès 22h. Pour informations.

7) La Voûte

360 St-Jacques, Montreal

Téléphone : 514 679 9360 | info@lavoutemontreal.com

La Voûte annonce son programme pour le Grand Prix 2019

DJs internationaux et une fantastique soirée de clôture. Ils vous feront retourner en enfance, avec des thèmes différents chaque soir, inspirés par Transformers, la poupée Barbie ou encore les peluches.

Le Jeudi 6 Juin La Voûte convie le DJ international Claptone pour un party d’ouverture grandiose. Ensuite, le 7 juin La Voûte accueillera le Dragon-i de Hong-Kong et le DJ Rémy Kersten. Samedi 8 Juin ce sera au tour du Jimmy'z Monte-Carlo et le DJ Carmine Sorrentino, venus tout droit de Monaco.

Enfin, le dimanche 9 Juin, La Voûte accueillera la soirée de clôture THE CODE 20.

THE CODE 20 est le synonyme de soirées avant-gardistes prenant place dans des clubs prestigieux durant les compétitions du Grand Prix de Formule 1 à travers le monde. Une soirée de clôture lors de laquelle les pilotes, et les personnalités mondaines se retrouvent pour passer une soirée spectaculaire, remplie de surprises après un week-end mouvementé sur le circuit.

8) Formule Peel

Patrice Brisebois, ancien joueur des Canadiens de Montréal et grand amateur de voitures de course est de nouveau le porte-parole. Geneviève Borne, quant à elle, sera l'animatrice des défilés de mode et dj's en pleine rue! Cette artère populaire et commerçante de Montréal sera encore cette année l’une des plus importantes attractions de cette semaine de festivité. Il faut dire que les activités ne manqueront pas, que ce soit les kiosques de sport automobile et le Paddock Peel, mais aussi pour se restaurer comme il se doit avec les belles terrasses, comme celles du café Ferreira, de chez Alexandre, du fameux restaurant de Sushi Ryu déménagé tout ressèment à quelques portes de son ancien local, du Vasco Da Gama, et de bien d’autres. Il ne faut pas oublier aussi la populaire terrasse Peel Paddock : Bulles et Musique. La terrasse Peel Paddock présenté par Piper-Heidsieck et le Casino de Montréal sera une véritable attraction. À n'en pas douter, la rue Peel pour le Grand Prix du Canada est la rue festive par excellence. Pour informations.

9) L'EXPÉRIENCE TEQUILA

Au Formula 1 du GRAND PRIX DU CANADA 2019

Dans le cadre de la Formule 1 du Grand Prix du Canada

2019, de nouvelles infrastructures sont proposées cette année, incluant les terrasses en bordure du circuit Gilles-Villeneuve. Les 7, 8, 9 juin prochain, les amateurs du Grand Prix sont invités à rehausser leur expérience, pendant et après les courses, avec L’Expérience Tequila à la Terrasse du Bassin. L'Expérience Tequila est un nouveau concept propulsé par Tequil’ART.

La terrasse payante, à thématique mexicaine, offre un espace lounge VIP ensoleillé, festif & gastronomique pour pouvoir se réjouir de la formule 1 confortablement installé pour regarder les courses diffusées sur écrans géants. DJ mexicain, Master Gajo, aux platines de 10h à 20h . Un bar exclusif de 10 tequilas d’importation privée. Et pour compléter l'expérience, il sera possible de déguster sur les lieux, sans file d’attente, des spécialités mexicaines telles qu'un ceviche Vallarta et des tacos mémorables préparés par le réputé chef Alejandro Ramirez.

Bracelets en vente sur le site officiel du GP Canada.

L’Expérience Tequila x Grand Prix 2019 informations et billets.