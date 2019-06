Taxelco: 1500 voitures électriques d’ici 2030

Officiellement propriétaire de Taxelco depuis vendredi, Pierre Karl Péladeau s’engage à convertir à l’électricité, d’ici 2030, l’ensemble des 1500 véhicules de l’entreprise montréalaise de taxi.

M. Péladeau a également promis de relancer rapidement la marque Téo Taxi, qu’affichaient les voitures électriques de Taxelco jusqu’à ce que l’entreprise devienne insolvable, en février.

«Contrairement à ce qu’on pourrait penser, c’est économiquement viable», a soutenu M. Péladeau, hier, en marge d’un événement organisé par l’organisme Propulsion Québec.

Puisque les véhicules n’appartiennent pas à Taxelco, mais à des chauffeurs et à des propriétaires indépendants, il est question de créer un programme pour aider ceux-ci à faire la transition vers l’électrique.

S’il est acquis que Téo Taxi renaîtra, Taxelco n’a pas encore décidé du sort des deux autres marques du groupe, Taxi Diamond et Taxi Hochelaga.

Téo Taxi, «c’est une marque qui a fait beaucoup d’heureux», a affirmé le grand patron de Québecor, qui s’est porté acquéreur de Taxelco à titre personnel pour une somme non divulguée.

«D’ailleurs, ça m’arrive fréquemment de me faire aborder dans la rue et de me faire féliciter pour Téo», a-t-il raconté.

Photo le Journal de Montréal, Martin Alarie

Pas cet été

Cela dit, il faudra patienter avant de revoir des voitures Téo Taxi dans les rues de Montréal.

«Ce serait peut-être prématuré [de dire] cet été», a reconnu Pierre Karl Péladeau.

Taxelco doit encore choisir les voitures qu’elle privilégiera pour bâtir sa future flotte électrique. Quand on a demandé au nouveau propriétaire de l’entreprise s’il fallait s’attendre au retour des Tesla, il a répondu que plusieurs constructeurs proposent aujourd’hui des modèles électriques.

L’homme d’affaires a par ailleurs réitéré qu’à son avis, le projet de loi déposé par le ministre des Transports, François Bonnardel, permettra à Taxelco de se battre à armes égales avec le géant américain Uber.

«Avec une tarification dynamique et une déréglementation, nous sommes à l’heure des attentes des citoyens», a-t-il estimé.