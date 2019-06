Un lundi pluvieux et froid avant le retour du soleil

MONTRÉAL – La première journée de la semaine s’annonce pluvieuse et froide sur l’ensemble de la province. Le soleil fera son retour progressivement tout comme les températures qui devraient atteindre les normales de saison d’ici vendredi.

La journée de lundi sera surtout marquée par une chute des températures.

À Montréal et à Québec, le mercure atteindra respectivement un maximum de 11 °C et 13 °C dans l’après-midi. La tendance sera à l’ennuagement et les averses débuteront en mi-journée, pour ces deux villes, et ce jusque dans la nuit de lundi à mardi.

La journée de mardi sera ensoleillée pour tout le monde et les températures augmenteront graduellement. Le mercure affichera 18 °C à Montréal et 16 °C à Québec.

Un système dépressionnaire affectera la province, dans la nuit de mardi à mercredi, et apportera de la pluie sur plusieurs secteurs jusqu’à mercredi soir.

À Montréal, de la pluie intermittente est prévue pour la journée de mercredi et il fera un maximum de 16 °C. La ville de Québec sera épargnée par les averses, la journée sera ensoleillée et il fera 16 °C.

Le soleil sera présent sur l’ensemble du Québec pour les journées de jeudi et de vendredi. Les températures atteindront les normales de saison. À Montréal il fera 22 °C et 24 °C pour ces deux journées, et à Québec le mercure affichera 19 °C et 22 °C.

Les prévisions actuelles promettent une belle fin de semaine ensoleillée.