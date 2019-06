JUTRAS, Jean-Claude



C'est avec tristesse que la famille de Jean-Claude Jutras annonce son décès à l'Hôpital public d'Oromocto - le samedi 1er juin 2019 à l'âge de 59 ans. Né à Québec, le 22 janvier 1960, il était le mari de Francyne Jutras d'Oromocto, N.-B.Outre son épouse Francyne, Jean Claude laisse derrière lui ses enfants: Jean-François Jutras (Erika) et Marie-France Jones (Geoffrey); mère, Noëlla Hébert (Jutras); petits-enfants, Olivia et Isabelle; frère, Marc Jutras (Marie-Josée Letarte-Jutras), neveux, Marc-André et Jean-Matthieu Jutras; la nièce, Ann-Gabriel Jutras; ainsi que des animaux de compagnie bien-aimés, Mocha le chien et Alex et Izzy les chats. Jean-Claude a été précédé par son père, Régent Jutras, en 2009.Jean-Claude était un guerrier de prière. Il aimait le Seigneur de tout son coeur, de tout son esprit et de toute son âme. Il était un membre fidèle de l'église de Smythe Street Church à Fredericton N.-B. Il était également un ancien combattant fier d'avoir servi dans les Forces armées canadiennes. Après sa retraite, il a continué à travailler en tant que civil pour l'armée en tant que Webmaster et ingénieur en logiciel au sein du 403e Escadron. Il était bien-aimé de tous ses collègues et amis, avait toujours une blague et une intelligence vive. Dans ses temps libres, il aimait lire et étudier. La chose la plus importante pour Jean-Claude était sa famille. Il adorait sa femme Francyne, ses enfants et ses petits-enfants. Il était tellement fier d'eux et il s'assurait qu'ils le savent bien à tous les jours. Il va nous manquer beaucoup.Les visites auront lieu à la Maison funéraire Oromocto, jeudi 6 juin de 14h à 16h et de 18h à 20h.Au lieu de fleurs, des dons à la mémoire de Jean-Claude peuvent être versés à la Fondation des maladies du coeur du Nouveau-Brunswick, à Oromocto/Fredericton SPCA ou à Crohns et Colite Canada.