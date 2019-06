MAHEU, Abbé Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 27 mai 2019 à l'âge de 75 ans et 9 mois, est décédé l'abbé Gilles Maheu, fils de feu Gédéon Maheu et de feu Marie-Claire Roy. L'abbé Maheu sera exposé à lale jeudi 6 juin 2019, de 18h à 21h30. Il sera également exposé en chapelle ardentedès 11 h 30 leLa mise en crypte aura lieu ensuite au cimetière St-Joseph-de-Beauce. L'abbé Gilles Maheu est né à St-Joseph de Beauce le 5 août 1943. Après ses études classiques au Séminaire de St-Georges de 1957 à 1965, il entre au Grand Séminaire de Québec (1965-1969) et est ordonné prêtre le 24 mai 1969. Il inaugure alors son ministère presbytéral à titre de prêtre auxiliaire au Collège de Lévis. Professeur et animateur de vie étudiante de 1969 à 1987, il est ensuite appelé à occuper le poste de directeur des services administratifs du Collège de 1987 à 1998. Par la suite, le ministère paroissial va l'occuper d'abord comme vicaire à la paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus en 1998 puis comme curé en 1999 à la paroisse de Sainte- Marie de Beauce et de Saint-Elzéar et administrateur de Saint-Partrice-de-Beaurivage et Saint-Sylvestre en 2004 et, l'année suivante, également curé de ces deux dernières paroisses. En 2011 s'ajoute les cures des paroisses de Saint-Bernard, Sainte-Hénédine, Saint-Isidore, Sainte-Marguerite, Saint-Maxime (Scott) et Saint-Narcisse. Le retour au bercail à la Résidence Déziel s'annonce alors en 2014 et il est rapidement appelé à devenir supérieur des prêtres et directeur administratif de la Résidence jusqu'à son décès. De plus, il a toujours été un excellent collaborateur de la Fondation Collège de Lévis. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Suzelle, feu Jacqueline, Michel, Claude (Claudette Fortin), Claudette (Roland Vandermousen), Pierre (Nicole Talbot), Serge, Martial (Céline Lambert), Chantal, Lyne, Marquis (Martine Roy), Dany (Robert Grondin), Maryse, Paul, Luc (Francine Dubé) et plusieurs neveux, nièces, amis et collègues de travail. Merci à tout le personnel de la Résidence Déziel, aux résidents et résidentes, aux religieuses et aux confrères qui ont su appuyer l'abbé Maheu dans sa lourde tâche de directeur malgré la maladie envahissante lors des derniers mois. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis,143, rue Wolfe, Lévis, Québec Téléphone : 418 835-7188 Courriel : info@fhdl.caSite web : www.fhdl.ca ou à la Fondation Collège de Lévis, 9, rue Mgr Gosselin Lévis (Québec) G6V 5K1 Téléphone: 418 833-1249, poste 115 Courrier électronique: fondation@collegedelevis.qc.ca Des formulaires seront disponibles au centre funéraire.