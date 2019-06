Accord de libre-échange avec Londres: Trump assure que « tout est sur la table »

Donald Trump a assuré mardi à Londres que tout était « sur la table » dans la future négociation post-Brexit d’un accord de libre-échange entre les États-Unis et le Royaume-Uni, qui sera selon lui « extraordinaire ».

Interrogé lors d’une conférence de presse avec la Première ministre britannique Theresa May sur les craintes de voir le service de santé public britannique, le NHS, ouvert à des sociétés américaines, le président des États-Unis a répondu: « Quand vous négociez sur le commerce, tout est sur la table. Donc aussi le NHS et tout le reste, et beaucoup plus encore ».