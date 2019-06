Au sujet du projet de loi sur la laïcité québécoise

La société québécoise a fait sa Révolution tranquille dans les années 60 grâce d’ailleurs à l’appui de l’aile progressiste de son clergé, sans qu’aucun sang ne soit versé.

Depuis, le Québec s’est transformé en société laïque. Aujourd’hui, le débat public recommence, surtout par la peur de la majorité francophone de se retrouver minoritaire dans son propre territoire pour lequel elle a durement trimé pour le rendre habitable.

Or, ce n’est pas le port d’un voile, d’une croix, d’une calotte ou d’un turban qui dérange la laïcité. Là où les signes ostentatoires (quelle que soit la religion) ne devraient pas être admis, c’est dans l’enseignement au primaire et au secondaire. Ainsi, nos enfants grandiraient ensemble dans la neutralité religieuse.

Ce serait aussi la meilleure façon d’accélérer l’intégration de nouveaux arrivants dont les francophones ont besoin. À ce niveau scolaire, dans plusieurs pays, les élèves portent des uniformes. Il est normal alors que les professeurs doivent aussi pratiquer une tenue vestimentaire neutre.

Que tous les pharisiens laissent les gens tranquilles avec la Charte des droits et libertés, car la liberté n’est pas brimée avec ce projet de loi. Les signes ostentatoires religieux resteraient interdits aux hommes (femmes) de loi. Ce qui dérange aussi, c’est que la sécurité de nos jours est mise à rude épreuve et que les visages ne peuvent pas être cachés par des signes ostentatoires.

Les Québécois ont lutté longtemps pour assurer l’égalité hommes-femmes devant nos lois. Et cette égalité doit être respectée par toutes les croyances au Québec. Un grand pays musulman, parmi d’autres, la Turquie d’Atatürk (1923 - 1938) avait interdit le port du voile et des autres signes ostentatoires de l’islam.

Chez nous, tout a commencé dans une école privée d’Outremont. On s’est précipité vers une commission sur les « accommodements raisonnables » car les petits Juifs étaient plus attirés par les petites filles de l’autre côté de la rue (qui se trémoussaient en shorts en faisant de la gymnastique) que par la Torah.

Et pourtant, c’était simple à régler : l’école juive aurait dû mettre des draperies sur ses fenêtres ou les murer, à l’instar des synagogues...

Qu’a-t-on fait des abus sexuels des mineurs des collèges classiques religieux pendant des décennies et de la pédophilie qu’on découvre avec effroi tous les jours? De toute façon, ce sont les lois laïques qui démasquent et condamnent les prédateurs sexuels à travers le monde, y compris les puissants cardinaux du Vatican.

Le projet de loi clarifie les balises légales sur la laïcité, appliquées à tous les citoyens. Le Québec n’est pas raciste non plus : la preuve en est qu’il reçoit entre 40 000 et 50 000 nouveaux immigrants annuellement. Si le Québec est « raciste », alors tous les pays du monde le sont encore plus...

Le Québec vit dans l’océan anglo-saxon de l’Amérique du Nord. Le melting pot multiculturel du Canada anglais ne risque rien sur le plan culturel ou linguistique, car il est lié à la puissance américaine alors que le Québec francophone doit se battre pour sa survie. Si le fédéral avait assuré la dualité linguistique de « deux peuples fondateurs » du Canada depuis 1867 et surtout depuis 1930, aujourd’hui la situation ne serait pas la même...

Le terme « laïcité » vient du 14e siècle sous Philippe le Bel, le roi français qui se proclama « Regis Publicus » (roi public) lorsqu’il s’est accaparé de l’or des banquiers de l’ordre des Templiers, qui était le plus grand financier de l’époque. Le pouvoir ecclésiastique était strictement relégué au « privatus » (privé), la plupart de nos « symboles » identitaires laïques en Occident sont d’origine chrétienne. Le jour férié de dimanche était d’abord le « jour du Seigneur » qui est devenu partout en Occident le jour férié pour tous les citoyens ne pratiquant plus le « jour du Seigneur ».

Il en va de même avec la fête de Noël. C’est vrai que nos évêques de l’Église du 19e siècle se sont accaparé une fête païenne, pour que le solstice d’hiver (22 décembre) soit arrimé avec la naissance de Jésus Christ. La fête de Noël est surtout l’occasion de se réunir en famille. C’est avant tout une fête commerciale qui dure longtemps.

C’est la même chose avec notre fête nationale, la Saint-Jean-Baptiste, qui aujourd’hui n’a plus rien à faire avec le grand protecteur des peuples; parce que si le pauvre prêcheur saint Jean Baptiste protégeait la morale de nos hommes politiques, en les nourrissant uniquement de sauterelles et de miel, nous n’aurions plus besoin de commission Charbonneau ni d’UPAC! Pâques et plusieurs autres sont des fêtes laïques depuis longtemps...

L’État québécois se doit d’assurer l’avenir de notre société laïque francophone en Amérique du Nord. La liberté religieuse est respectée au Québec (et elle doit l’être), mais les religions doivent rester du domaine privé (privatus) et spirituel. Seule la société laïque du Québec (et d’ailleurs) peut être inclusive, car l’humanité a trop souffert des guerres de religion qui l’affligent encore aujourd’hui dans plusieurs pays du globe.