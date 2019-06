PICHETTE, Noëlla St-Pierre



À la Résidence Côté Jardins, le 1er juin 2019, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Noëlla St-Pierre, épouse de feu monsieur Jean-Guy Pichette. Elle demeurait à Québec.de 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjean (Claudia Marchand), Line (Patrice Michaud) et Josée (Richard Plamondon); ses petits-enfants : Luc, Nadine et Vanessa ainsi que leurs conjoints; ses arrière-petits-enfants : Gabrielle et Alyson; ses frères et sœurs : Yvan (Marielle Béland), Claude (feu Lise Desmeules), feu Luger (feu Germaine Chouinard), feu Fernand (feu Lucille Gérard), feu Norma (feu Adolphe Patry), feu Thérèse, feu Violette (feu Paul Boutet), feu Huguette (feu Nil Côté), Gisèle (feu Gilles Cardinal, Lucien Denis), Ginette (Robert Duquet); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Pichette : feu Claude (Irène Masson), Madeleine (feu Jean Guay), feu Jeannine (feu Gérald Tardif). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de la Résidence Côté Jardins (4e Montagne) pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc), G1S 3G3, Tél. : 418-527-4294.