Chris Hemsworth veut prendre une pause d’Hollywood

Chris Hemsworth va prendre du temps loin d’Hollywood, afin de se concentrer sur sa vie de famille. L’acteur de 35 ans, qui est père de trois enfants avec sa femme, Elsa Pataky, a décidé de prendre une année sabbatique pour s’occuper d’eux.

Si la star sera au centre de l’attention dans les mois à venir avec la sortie de plusieurs films, tels que «Men In Black: International», il a révélé qu’il allait prendre du temps pour se concentrer sur ceux qui lui sont chers. « Cette année, je ne vais probablement rien tourner. Je veux juste être à la maison avec mes enfants, a-t-il confié au Daily Telegraph. «Ils sont à un âge où c’est très important. Ils sont encore jeunes, et ils se rendent compte quand je pars plus qu’avant», a-t-il déclaré.

Ces derniers temps, l’interprète de Thor avait en effet un emploi du temps chargé : il a filmé en continu pendant 12 mois. C’est pour cela qu’il espère passer du temps avec sa femme et ses enfants dans leur foyer de Byron Bay, en Australie.

Malgré tout, l’acteur devra s’occuper de la promotion de ses prochains films, dont «Down Under Cover», qui traite du sujet des Chippendales. Et si ses millions de fans dans le monde attendent avec impatience qu’il se déshabille dans le long-métrage, il y en a une qui n’est pas fan de l’idée, et c’est sa femme. « Elle en a juste marre. Elle est là ‘‘Remets tes fringues’’ », a-t-il confié lors du Kyle and Jackie O Show mardi.