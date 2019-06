Comment porter l'imprimé animalier

Probablement la tendance la plus difficile à adopter, l’imprimé animalier vole la vedette cette saison. Léopard, serpent, girafe, crocodile, toute la jungle y passe ! Le léopard est toujours le roi et maître, mais il ne faut pas sous-estimer le python qui prend du gallon.

Il vous faut d’abord l’assumer. Faites attention, la ligne est mince pour ne pas tomber dans le style négligé. Il est impératif de choisir des coupes épurées et sobres. La robe chemisier et l’imperméable de coupe classique prendront un coup de jeune en version imprimé animalier. Il faut aussi éviter tout ce qui est moulant en imprimé animal, à l’exception du fameux short de cycliste que l’on agencera avec des pièces plus amples de style androgyne ou encore vintage. On casse le côté souvent trop vamp de l’imprimé animal, avec des accessoires plus sport ou funk.

On peut aborder la tendance tout doucement, une pièce à la fois. Pour une version plus classique, on associe un seul imprimé ­animalier à une des bases de la garde-robe. Les couleurs neutres s’agencent à merveille avec l’imprimé animalier. On peut aussi mixer les textures pour donner encore plus de caractère à l’imprimé sauvage. Le cuir et le denim seront vos alliés pour adopter ­l’imprimé animalier sans faux pas.