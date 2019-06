Découvrir des vignobles en vélo

Beaucoup d’amateurs de vins sont aussi des amateurs de vélo. Vélo et Vignes, une toute jeune entreprise de la région d’Oka, organise justement des randonnées combinant les deux passions.

Les excursions guidées du dimanche passent, entre autres, par le vignoble Rivière du Chêne à Saint-Eustache. Mais il y a aussi des tours privés pour des groupes de 10 personnes et plus dans les Cantons-de-l’Est. On bénéficie des services d’un guide décrivant les lieux avec éloquence.

Un guide qui s’y connaît

Le guide et fondateur de Vélo et Vignes, c’est Pierre-Étienne ­Nantel, un sportif accompli et jeune prof d’histoire au Collège Jean-de-­Brébeuf. Il est plutôt bien placé pour vous parler, par exemple, de la région des Deux-Montagnes ayant été le lieu d’affrontement de la rébellion des Patriotes.

C’est après ses cinq années d’expérience avec l’entreprise Kava Tours comme guide-chauffeur sur la Route des vins dans les Cantons-de-l’Est que l’idée lui est venue d’offrir des tours en vélo avec halte dans un vignoble. Un voyage à Amsterdam l’avait déjà convaincu du plaisir de se déplacer sur deux roues pour faire des découvertes.

Excursion clé en main

Durant toute une journée, un tour guidé permet de déguster plusieurs vins ou cidres québécois provenant de deux vignobles et d’une cidrerie. On a droit à une visite exclusive du vignoble, du chai et des vignes. Un lunch avec produits du terroir est prévu.

Une assistance de réparation est offerte en cas de crevaison ou de chaîne débarquée. Une voiture d’accompagnement n’est jamais bien loin en cas de besoin. Voilà qui peut être utile pour transporter des effets personnels, des achats ou un cycliste qui, par mégarde, aurait poussé un peu le plaisir des dégustations...

En bref

Vélo et Vignes

Excursions du dimanche : région d’Oka

Prix : 89 $ pour une journée

Tours guidés privés (groupe de 10 personnes et plus) : Cantons-de-l’Est

► www.veloetvignes.com

D’autres idées pour le week-end

Montréal-sur-Mer

Près du Port de Montréal, le parc de la Promenade Bellerive longe les berges sur deux kilomètres. La vue sur le fleuve porte loin. Bel endroit pour relaxer.

► promenade-bellerive.squarespace.com

Le long de la Doncaster

Au parc de la rivière Doncaster, à Sainte-Adèle, un sentier longe cascades et falaises boisées. Chiens autorisés si tenus en laisse. Pêche à la truite. Pique-nique.

► www.parcdoncaster.com

Rouler sur l’Estriade

Asphaltée et impeccable, cette piste cyclable reliant Granby à Waterloo borde champs, marais et boisés. Distance : 21 km (aller). Ensemble du réseau : 82 km.

► www.estriade.net