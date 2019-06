Dernier tour de piste pour les 22 finissants

« Il s’agit d’une grande réalisation. C’est la fin de ma formation scolaire et le début, pour moi, en tant qu’artiste professionnelle », a fait remarquer celle qui se produira, durant deux mois, avec les Productions Haut-Vol, dans des parcs d’attractions de Pennsylvanie et de Virginie.

« Plus on accepte le chaos, plus la beauté en émane. Ça fait du bien de sortir de la normalité et d’accepter que tout ne soit pas toujours droit », a-t-il indiqué.