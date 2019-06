Laurent & Cie

Dre Nathalie Vachon , propriétaire de l’Institut Dentaire Grande-Allée (IDGA), a réuni récemment une trentaine de clients et amis pour un 5 à 7 « Métamorphoses 2019 » afin de souligner la détermination des patients(es) et le dévouement de l’équipe IDGA de façon spéciale.

Bravo à Noémie Veilleux et Gabrielle Guillemette (photo), deux étudiantes du Cégep de Ste-Foy, qui ont reçu des mains de l’honorable J. Michel Doyon, la Médaille du Lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Cet honneur au niveau collégial est décerné à des étudiants qui se démarquent par la diversité de leur engagement, leur responsabilité dans l’action, la qualité de leurs relations interpersonnelles et leur dossier scolaire. Noémie est, entre autres, coprésidente de l’association étudiante de son Cégep alors que Gabrielle est active dans la troupe de théâtre du Cégep.

Des Lions généreux Photo courtoisie

Le 31e cocktail dînatoire du Club Lions Cap-Rouge/Saint-Augustin a réuni 242 invités récemment afin de récolter des fonds pour les organismes et activités de la région. Présenté sous la présidence d’honneur d’Alain Cossette, directeur général de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs (FédéCP), le cocktail a généré des profits de 36 000 $. Un montant de 5 000 $ a été dédié au Fonds Chasseurs généreux qui couvre les frais de débitage de gibier lorsque les chasseurs en font le don à des gens dans le besoin. Sur la photo, le président du Club, Yvon Laliberté, remet le chèque de 5000 $ à Yves Lachapelle, président d’Héritage faune, la Fondation de la FédéCP, en compagnie d’Alain Cossette, président d’honneur, et Denis Thomassin, responsable de l’événement.

Cadence on the rock Photo courtoisie

Le Groupe vocal CADENCE célébrera ses 20 ans avec éclat par un grand spectacle à saveur rock, les 7 et 8 juin, à la salle Palassis-Prince du Théâtre de la Cité universitaire. Cette troupe amateur offre une prestation digne des pros avec son répertoire varié, ses costumes originaux et ses chorégraphies bien relevées. Le nouveau spectacle Cadence On The Rock honore notamment Queen, Pat Benatar, Éric Lapointe, Bon Jovi, Kiss, Bryan Adams et Aerosmith ! Les billets sont offerts en prévente à 25 $. Pour en savoir plus : www.groupe-cadence.com.

Anniversaires Photo courtoisie

Angelina Jolie (photo), actrice américaine, ex-épouse de Brad Pitt, 44 ans... Benoît Goudreault de Cap-Rouge, sportif invétéré, 81 ans... Stéphanie Laurin, de chez Desjardins, 41 ans... François Beauchemin, ex-défenseur québécois de la LNH (Anaheim), 39 ans... Cecilia Bartoli, mezzo-soprano italienne, 53 ans... Gabriel Arcand, acteur québécois, 70 ans.

Disparus Photo courtoisie