Les pilotes débarquent en ville!

Le grand cirque de la Formule 1 se prépare fébrilement à participer au Grand Prix du Canada qui sera disputé en fin de semaine au circuit Gilles-Villeneuve.

Des pilotes ont été aperçus mardi à leur descente d’avion à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, où quelques amateurs les attendaient pour se faire photographier en leur compagnie ou pour leur soutirer un autographe.

Souriant, Sebastian Vettel s’est montré très généreux de son temps, malgré sa longue traversée de l’Atlantique.

Le pilote allemand, toujours à la recherche de sa première victoire cette saison, espère mettre fin à la domination de Mercedes sur un tracé qui devrait convenir aux caractéristiques et à la puissance du moteur de sa Ferrari.

D’autant plus que Vettel conserve un très beau souvenir de sa participation au Grand Prix du Canada, une course qu’il avait gagnée l’an dernier.

Pas question de retraite

Le quadruple champion du monde n’a pas tardé, par ailleurs, à nier toutes les rumeurs qui circulent à son sujet depuis quelques semaines, selon lesquelles il songerait à prendre sa retraite à la fin de la présente saison.

Or, il a remis les pendules à l’heure avant son départ pour Montréal.

« Je n’ai pas l’intention de quitter la F1, a-t-il fait savoir. J’ai encore une mission à accomplir, celle de gagner un titre avec Ferrari. »

Aucun pilote de la Scuderia n’a remporté le Championnat du monde depuis le sacre de Kimi Räikkönen en 2007.

Rappelons que Mercedes a remporté les six premières étapes de la saison 2019 dont le récent Grand Prix dans les rues de Monaco (Lewis Hamilton).

Première présence

Photo Martin Chevalier

Recruté par l’écurie Toro Rosso, Alexandre Albon est l’un des quatre pilotes (avec George Russell, Lando Norris et Antonio Giovinazzi) à découvrir le circuit Gilles-Villeneuve en fin de semaine.

« Non seulement je n’ai jamais couru au Grand Prix du Canada, a-t-il fait savoir, mais c’est aussi ma toute première présence à Montréal. J’ai hâte de visiter votre ville, dont on m’a dit le plus grand bien. »

Également croisé à l’aéroport, Pierre Gasly se présente pour la première fois à Montréal à titre de pilote titulaire au sein de l’écurie Red Bull.

Photo Martin Chevalier

Le Français n’a pas connu le début de saison espéré avec l’équipe autrichienne et déjà, dans le milieu de la F1, on chuchote que Red Bull envisagerait éventuellement de le remplacer par l’Allemand Nico Hülkenberg (actuellement chez Renault), s’il ne parvient pas à redresser la situation.

Photo Martin Chevalier

Quant à Charles Leclerc, coéquipier de Vettel chez Ferrari, il souhaite faire oublier ses déboires vécus il y a deux semaines devant son public à Monaco.