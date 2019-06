Lightspeed a l’œil sur Wall Street

À peine trois mois après son entrée fracassante à la Bourse de Toronto, la licorne québécoise Lightspeed, valorisée à près de deux milliards $, a l’œil sur la Bourse de New York.

« On voudrait aussi avoir cette reconnaissance-là aux États-Unis. La plupart de nos clients sont américains », indique au Journal Dax Dasilva, fondateur et PDG de Lightspeed, qui conçoit des logiciels de vente pour les détaillants et les restaurateurs.

Même si l’enthousiasme est palpable dans la voix du grand patron de Lightspeed, M. Dasilva n’entend pas brûler les étapes, préférant rester discret sur son plan de match.

« Ça n’arrivera pas à court terme, mais c’est assurément une option. Nous voulons être une marque mondiale, et ça serait une bonne façon de se faire connaître à l’international », ajoute l’homme à la tête de la société présente dans 100 pays.

Avec plus de 200 millions $ de liquidités en coffre, Lightspeed dit ne pas ressentir le besoin de faire le grand saut maintenant... mais le parfum est bel et bien dans l’air.

Année marquante

En mars dernier, Lightspeed a marqué l’histoire en effectuant l’appel public à l’épargne le plus important ces dix dernières années en techno au pays. Plus de 17,25 millions de ses actions à 16 $ se sont envolés, pour un total de 276 millions $.

Vendredi dernier, après la publication de ses résultats du quatrième trimestre de 2019, marqués par une hausse des produits de 36 %, Lightspeed a poursuivi sur sa lancée en annonçant l’achat de la québécoise Chronogolf, axée sur les logiciels de terrain de golf.

Dax Dasilva a également fait part de son intention musclée de lancer sa solution de paiement, Lightspeed Payments, en janvier prochain aux États-Unis.

Déménager, jamais !

Quand on lui demande si les 200 millions de dollars de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) et les 46 millions de dollars d’Investissement Québec (IQ) investis dans Lightspeed le poussent à rester ici, il dit que déménager n’a jamais été une avenue.

« Ça n’a jamais été une question. Nous sommes une compagnie internationale de plus de 800 personnes, qui a son siège social à Montréal. Il y a ici une telle diversité de langues et de cultures, c’est la meilleure ville au monde pour bâtir une techno », conclut-il.