Mort d’un coup de chaleur à Québec: il aurait dû avoir plus de pauses

Le charpentier-menuisier qui est décédé d’un coup de chaleur sur le chantier de construction du boulevard de l’Auvergne et de l‘autoroute Henri IV en juillet 2018 aurait dû prendre plus de pauses et boire plus d’eau, conclut le rapport d’enquête de la CNESST.

Le jour de l’accident, Guy Bolduc s’affairait à l’installation de cornières en fer et à la préparation du coffrage de murs dans une excavation, pour l’entreprise Coffrages MR, en Beauce.

Selon le rapport d’enquête, la température ambiante et les conditions climatiques des derniers jours forçaient une surveillance accrue des accrue des travailleurs, dès leur entrée au travail à 5h45, alors que la température affichait déjà plus de 21 °C.

À la fin de leur journée, à 14h, lorsque la température atteignait 31,8 °C, avec un taux d’humidité relative de 51%, le travailleur a présenté des signes de confusion et des propos incohérents. Son collègue a alors immédiatement contacté les services d’urgence. Il a été transporté dans un centre hospitalier où son décès a été constaté.

Effet cumulatif

Selon Pierre C. Dessureault, expert en contrainte thermique de la CNESST, la seule journée du 5 juillet 2018 n’explique pas le coup de chaleur subi par le travailleur, alors qu’une canicule sévissait depuis trois jours. «C’est l’effet cumulatif lors de cette journée qui explique le coup de chaleur», précise-t-il.

L’expert ajoute que le travail jugé «lourd» du travailleur, jumelé à la température, a occasionné une déshydratation du travailleur estimée à 6,3 litres d’eau par quart de travail. «Si on ne boit qu’à la sensation de soif, on peut réabsorber seulement près de 60% de l’eau dont nous avons besoin», explique-t-il.

Le rapport précise également que le travailleur aurait dû boire un verre d’eau, représentant 250 ml, toutes les 15 minutes, ou réduire sa charge de travail.

La CNESST précise que 24 travailleurs font des plaintes ou des demandes d’indemnisation chaque année, à la suite de malaises subis par la chaleur.

