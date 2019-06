Nouvelle Toyota Corolla hybride 2020 : un concentré de technologies bientôt en concession!

La toute nouvelle Toyota Corolla Hybride 2020 arrive très prochainement en concession près de chez vous et elle ne va pas passer inaperçue. Elle arbore un tout nouveau design aux lignes dynamiques et des technologies uniques qui feront de chaque trajet un moment agréable.

Soyez l’un des premiers à mettre la main dessus grâce aux offres de financement de Lévis Toyota!

Un look entièrement revu

Le look de la nouvelle Corolla 2020 a été entièrement revu pour une allure audacieuse. Rien n’a été oublié pour faire de ce véhicule hybride un exemple de modernité et de style. Phares profilés, stature plus basse, roues de 15 po en alliage d’aluminium,... la nouvelle Corolla attire tous les regards.

Mais la Corolla hybride 2020, c’est bien plus qu’un look! C’est aussi et surtout un concentré de technologies, à l’image des plus récents modèles hybrides Toyota.

Les dernières avancées hybrides de Toyota

Son système hybride associe un moteur à essence 4 cylindres de 1,8 litre et deux moteurs-générateurs électriques. Ceux-ci sont couplés à une transmission à variation continue (CVT) de type à train planétaire à commande électronique, ce qui permet à la Corolla hybride d’atteindre une puissance combinée de 121 chevaux.

Avec une cote de consommation combinée prévue inférieure à 5 litres aux 100 kilomètres, cette nouvelle Corolla est la plus écoénergétique produite par Toyota jusqu’à ce jour. Tout, dans la conception des moteurs, a été prévu pour que la Toyota Corolla hybride 2020 offre un rendement énergétique exemplaire.

Ainsi, la Corolla hybride est notamment équipée d’un système de recirculation de la chaleur de l’échappement qui accélère le réchauffement du moteur pour économiser le carburant et réduire les émissions au démarrage.

Vous souhaitez comparer la Toyota Corolla hybride 2020 à son modèle à essence? Ou aux autres véhicules hybrides de la marque?

Un confort de conduite impressionnant

Conduire une Toyota Corolla hybride 2020 est une expérience enivrante. Maîtrise, puissance et confort sont les maîtres mots au volant de cette auto. Que ce soit grâce à sa nouvelle suspension arrière à tiges multiples qui offre une meilleure tenue de route et un meilleur confort de roulement ou grâce à ses trois modes de conduite (Normal, ECO ou Sport) qui s’adaptent à vos besoins, la Corolla a tout ce qu’il faut pour vous satisfaire.

Au niveau des équipements technologiques, la Corolla hybride est dotée d’un écran multifonctions de 7 po de haute qualité affichant un indicateur de vitesse, un indicateur de système hybride et un indicateur de charge de la batterie en temps réel.

Le système EntuneMC 3.0 Audio de série comprend quant à lui un écran tactile de 8 po et 6 haut-parleurs avec, entre autres, la compatibilité Apple CarPlay, Siri Eyes Free, la reconnaissance vocale, la musique en continu via Bluetooth ainsi que l’information sur la météo et la circulation.

La sécurité avant tout

La sécurité est toujours une priorité à bord des véhicules Toyota et c’est pour cela que la Corolla hybride 2020 est équipée de 8 coussins gonflables de série, de la caméra de recul de série ainsi que du système de sécurité Star. Tous les modèles Corolla 2020 sont également équipés de série de Toyota Safety SenseMC 2.0, une suite avancée de fonctions de sécurité actives intégrées.

Pour rouler encore plus sereinement et assurer une longue vie à la Corolla hybride, confier son entretien au département de pièces et services de Lévis Toyota est la meilleure option. Des experts formés aux spécificités des systèmes hybrides Toyota prennent soin de votre véhicule au meilleur prix!

Avec cette nouvelle Corolla hybride 2020, Toyota s'impose encore une fois comme le leader incontesté des véhicules hybrides et électriques.