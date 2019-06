Où s’en va notre société

Je suis une grand-mère qui tient fort à ses petits-enfants, deux garçons et une fille. Ça me tuerait si j’apprenais un jour qu’ils ont été abusés sexuellement. J’en parle fréquemment à mes garçons et mes belles-filles pour qu’ils gardent les yeux bien ouverts sur leurs enfants. Avec les procès qu’on a vu défiler en cour ces dernières années et même ces derniers mois, je me dis qu’aucun enfant n’est à l’abri de nos jours.

Je ne prétends pas que la société québécoise était tellement mieux avant, mais depuis qu’elle a jeté la religion par-dessus bord, voilà où ça l’a menée. Les bons principes de vie ont foutu le camp en même temps que l’eau du bain comme on dit. Plus rien ne va. J’espère qu’on va se réveiller et revenir à un plus juste équilibre.

Anonyme

Vos préoccupations sont légitimes. Mais je me permets de vous faire remarquer que même si le 21ième siècle ne met personne à l’abri, qu’une bonne partie des procès pour abus sexuels des 20 dernières années sont la résultante de crimes commis une époque où la religion était justement très présente chez nous.