Saint-Férréol-les-Neiges: un travailleur meurt après avoir été écrasé par une pelle basculante

Un homme âgé dans la trentaine a tragiquement perdu la vie, ce mardi matin, alors qu’il s’est retrouvé coincé sous un camion-benne, sur lequel il effectuait des travaux.



Le triste événement s’est produit dans un garage de l’avenue Royale, à Saint-Ferréol-les-Neiges, peu avant 6h.



«Nous avons été avisés vers 6h pour un accident de travail. Un homme effectuait des travaux sous une benne de camion surélevée. Pour des raisons inconnues, la benne a descendu et l’homme s’est retrouvé coincé», indique Louis-Philippe Bibeau, porte-parole à la Sûreté du Québec (SQ).



La victime a été transportée en ambulance, souffrant de graves blessures. Son décès a été constaté au centre hospitalier.



La SQ et la CNESST sont présentement en enquête. Il n’y aurait pas d’incidence criminelle dans ce décès, indique la SQ.



Un coroner a également été assigné au dossier.



Plus de détails à venir...