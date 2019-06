Un frappeur de puissance débarque à Québec

En ce début de saison difficile, les Capitales de Québec frappent un grand coup avec la signature du cogneur de 26 ans, le voltigeur Jhalan Jackson.

Celui qui fut un choix de septième ronde des Yankees de New York en 2015 arrive dans la Vieille Capitale avec un impressionnant palmarès au bâton depuis le début de sa courte carrière. Jackson a claqué 46 longues balles en 361 matchs avec les filiales des Yankees, depuis son début dans le baseball professionnel.

En cinq saisons avec l’organisation la plus titrée du baseball majeur, il a principalement évolué dans les niveaux A- et AA. Le voltigeur a débuté la présente saison avec les Thunder de Trenton, dans la catégorie AA, avant d’être récemment libéré. Il amènera de la puissance et de la profondeur dans l’alignement des frappeurs des Capitales.

«C’est une excellente acquisition pour nous. C’est un gars que nous avions dans notre mire. Il a excellé au bâton dans tous les niveaux où il a joué», a souligné l’entraîneur Patrick Scalabrini.

Coup de pouce salutaire

Alors que la formation de Québec a toute de sorte de difficultés au bâton depuis le début de la campagne, surtout en matière de constance, la venue de Jackson arrive au bon moment. Il est également un voltigeur polyvalent pouvant évoluer autant dans le champ gauche que dans le champ droit.

«Il pourrait être de la formation dans le deuxième match face aux Champions, mardi. C’est sûr que vous allez le voir très bientôt. C’est un joueur qui peut être utilisé dans le rôle de troisième ou quatrième frappeur, dans le cœur de l’alignement», a dit le gérant des Caps.

Lors de sa dernière saison complète, l’imposant voltigeur de 6 pi 4 po et 240 lb a été une menace constante pour les lanceurs adverses. Jackson a frappé 17 circuits, un sommet dans son équipe, récolté 16 doubles et il a produit 44 points.

Le Floridien était attendu au Stade Canac, mardi, pour faire la connaissance de ses nouveaux coéquipiers et il pourrait faire ses débuts dès mercredi dans le deuxième match de la série face aux Champions.