Une amende de 18 000 $ pour avoir tenté de faire entrer des tortues protégées au Canada

SURREY, C.-B. – Un homme de la Colombie-Britannique a reçu une amende de 18 000 $ pour avoir tenté de faire entrer illégalement des tortues protégées au Canada.

Le 27 janvier 2018, Li Wan a omis de déclarer 19 tortues vivantes, de 16 espèces différentes, à la frontière entre le Canada et les États-Unis.

Sur ces 16 espèces de tortues, six sont inscrites aux annexes de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).

«Il est nécessaire d'obtenir un permis avant d'importer au Canada des tortues inscrites aux annexes de la CITES. Par conséquent, toutes les tortues ont été saisies auprès de M. Wan et ont été cédées à la Couronne», a indiqué Environnement et Changement climatique Canada dans un communiqué.

M. Li Wan a plaidé coupable le 6 mai dernier et a été condamné à payer une amende de 18 000 $ pour avoir contrevenu à la Loi sur la protection d'espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial.

La somme de l'amende sera versée au Fonds pour dommages à l'environnement du gouvernement du Canada.

«Le braconnage et le commerce illégal d'espèces végétales et animales sauvages sont des activités dont la valeur est estimée à plus de 155 milliards $ US par année et continue d'augmenter», a souligné Environnement et Changement climatique Canada.