Un enfant âgé de cinq ans a été retrouvé seul dans la rue sans aucune surveillance, mardi soir, à Québec.

Les policiers se sont rendus à son domicile et personne ne s’y trouvait non plus.

La mère de 33 ans a finalement été arrêtée.

L’enfant a été confié aux soins de la DPJ.

Détails à venir...