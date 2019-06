JUTRAS, Pauline



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 25 mai 2019, à l'âge de 92 ans et 2 mois, est décédée madame Pauline Jutras, épouse de feu monsieur Raymond Rochette, fille de feu madame Marie-Louise Duchesneau et de feu monsieur Louis-Philippe Jutras. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 11h30 à 12h30.La mise en niche se fera au Cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Louise (Alain Simard), Monique (Gilles Desalliers), Gilles (Anne Morency) et Céline (Michel Girard); ses petits-enfants: Isabelle Simard (Alexandre Legault), Frédérick Simard, Maxime Rochette (Isabelle Salvas), Stéphanie Rochette, Rosalie Girard, Laurence Girard, Marianne Girard et Sophie Girard (William Grenier); ses arrière- petits-enfants: Antoine, William et Marc-Olivier, Samuel et Louis-Félix; ses frères et sœurs: feu Gemma (feu Adrien Ledoux), feu Gertrude (feu Antoine Madier), feu Émile (feu Agnès Drolet), Pierrette (feu Raymond Fournier), Cyrille (feu Lise Méthot), Régent; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rochette: feu Simone (feu Gaston Bilodeau), feu Yvette (feu Léo Soulard), Jean Charles (Jeannine Tardif), feu Jacqueline (feu Roger Gagné), Jeannette (feu Lauréat Villeneuve), Paul (feu Lucille Beaudoin), Madeleine (René Bédard), Thérèse (Jules Deschênes), Huguette (feu Rosaire Lortie), Jacques (Pierrette Lemieux), Denise (Ernest Watson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (fonds dédié Luce-Auger pour les soins palliatifs), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org, site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.