BERTHELOT, Hector



Au Jardins du Haut Saint-Laurent, le 31 mai 2019, à l'âge de 93 ans et 4 mois, est décédé monsieur Hector Berthelot, fils de feu madame Marie-Louise Pinel et de feu monsieur Edmond Berthelot. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 6 juin 2019, de 19 h à 21 h et vendredi 7 juin 2019, de 12 h 30 à 13 h 30.Il laisse dans le deuil ses frères et sa sœur: Gaétan (Réjeanne Lemire), Thérèse (Roger Racine) et Marcel (feu Cécile Parent); ainsi que plusieurs neveux et nièces. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Irène (feu Armand Villeneuve), Fernand (feu Marguerite Hamel), Euloge (feu Claudette Lachance), Clément, Claude (Lucienne Royer) et Raymond (Yvette Cadorette). La famille remercie Danielle Turbide pour son précieux soutien et dévouement auprès d'Hector. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone: 418 527-4294 Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.