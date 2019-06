TREMBLAY, Germaine



À l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, le 1er juin 2019, à l'âge de 100 ans et 7 mois, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Germaine Tremblay, épouse de feu monsieur Louis Crépeault. Elle était la fille de feu madame Azilda Boucher et de feu monsieur Adjutor Tremblay. Elle demeurait à St-Joachim.La famille recevra les condoléances en présence du corps, vendredi le 7 juin 2019 de 9 h à 12 h auL'inhumation du corps se fera au cimetière paroissial de St-Joachim. Elle laisse dans le deuil sa fille: Hélène (Yves Gravel), ses petits-enfants: Ghislain (Annie Bernard) et Jessica; ses arrière petits-enfants: Loic et Léa-Jade. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et filleules. La famille tient à remercier le Dr Patricia Michaud ainsi que le tout le personnel du CHSLD première Côte Ste-Anne-de-Beaupré pour leur gentillesse, leur dévouement, les bons soins prodigués et enfin pour l'avoir accompagnée dans ses derniers moments. La famille tient également à remercier madame Lisette Saillant pour son aide précieuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Ste-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec)G0A 1E0. Des formulaires seront disponibles sur place.