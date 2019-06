BERNIER, Marcel



Au Centre d'Hébergement d'Assise, le 26 mai 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Marcel Bernier, époux de feu madame Raymonde Parent. Il demeurait à Québec autrefois à Beauport. La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière de la Nativité de Notre-Dame rue du Fargy. M. Bernier laisse dans le deuil ses enfants : Hélène (Gilles Beaudoin), Josée (Guy Dionne) et Nathalie (Alain Béliveau) ; ses petits-enfants : Mathieu, Roxanne et Laurie Dionne, Maude et Alexandre Béliveau ; ses sœurs : Rachel (Claude Grenier), Denise (feu Lionel Boily et feu Denis Boutet) ; sa belle-sœur: Liliane Lessard (feu Marcel Parent), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu : Roger (feu Marie Demers) et le beau-frère de feu : Paulette Parent et Gisèle Parent (Claude Parent). Un remerciement à tout le personnel du 2ème étage du Centre d'Hébergement d'Assise pour leur dévouement, leur humanisme et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Jean Eudes, 6000, 3ème Avenue Ouest, Québec (Qc) G1H-7J5 418 627-1124