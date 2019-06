LAMBERT, Michel



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mai 2019, à l'âge de 72 ans, est décédé dans la sérénité, monsieur Michel Lambert, fils de feu dame Antoinette Sevigny et de feu monsieur Adrien Lambert. Il était l'époux de dame Kathleen Lavoie. Il demeurait à Lévis, arrondissement de St-Étienne-de-Lauzon.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Kathleen; ses enfants: Manon, André (Line Laroche) et Philippe: ses petits-enfants: Emmy Lambert, Lucas et Camille Lambert, Olivier Brousseau; ses frères et sœurs: Thérèse (feu Maurice Patenaude), Gisèle (Maurice Faucher), Jean-Louis (Raymonde Drolet), Thomas (Mariette Lacombe), Margot (feu Claude Martineau), feu Gilberte (Denis Guay), Aurore, Rosaire (Irma Breault), Lucie (Jean-Pierre Guay), Yvan (Claudette Trépanier) et Louisette (feu Kurt Promies); sa belle-sœur Jacqueline Lavoie (Richard Longchamp); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis et du CLSC St-Romuald pour l'attention apportée et les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à l'organisme de votre choix.