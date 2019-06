Acquisition de Transat: Québec pourrait aider le Groupe Mach

Investissement Québec étudiera la demande d’aide financière du Groupe Mach pour racheter Transat, malgré l’offre d’Air Canada déjà sur la table, confirme le ministre de l’Économie.

«Quand on aura le plan d’affaires et si on juge que l’offre est intéressante et que c’est bon pour le Québec, largement défini, on pourrait [le] considérer», a affirmé le ministre Pierre Fitzgibbon dans les corridors de l’Assemblée nationale aujourd'hui.

Photo Simon Clark

Mardi, le Groupe Mach, dirigé par Vincent Chiara, a offert 14$ par action pour racheter Transat, alors qu’Air Canada offrait déjà 13$ par action. Groupe Mach aura toutefois besoin d’une aide financière de 120 millions de dollars de la part d’Investissement Québec pour boucler son montage financier. De son côté, Air Canada ne sollicite pas l’aide de l’État.

D’autres groupes sont également intéressés à racheter Transat, rappelle Pierre Fitzgibbon. Par le passé, le PDG de Québecor (propriétaire du Journal), Pierre Karl Péladeau, a fait part de son intérêt pour racheter l’entreprise, à titre personnel.

Solution québécoise

Depuis l’annonce d’une première offre d’achat pour Transat, le gouvernement Legault a réaffirmé son désir de conserver le siège social de l’entreprise au Québec. «On veut s’assurer que la solution soit québécoise. Ça, pour moi, c’est le plus important, dit Pierre Fiztgibbon. À quel niveau la solution est québécoise, on peut avoir différentes définitions.»

La veille, le premier ministre François Legault s’était pourtant questionné sur la nécessité d’aider un second groupe à faire une contre-offre. Air Canada a son siège social au Québec, rappelle le gouvernement Legault, même si une grande part des décisions se prennent à Toronto.

«On doit être prudent. On avait dit qu’on craignait, au début, qu’il y ait une offre qui vienne de l’extérieur du Québec, a déclaré François Legault mardi. On était alors prêt à aider un groupe québécois à mettre en place une offre. Maintenant, on a deux groupes québécois. Je ne pense pas que le gouvernement doit nécessairement s’intéresser.»