Avenir du secteur média: Groupe TVA réclame des changements urgents

Malgré les mauvaises nouvelles annoncées mercredi, la direction de Groupe TVA assure qu’elle déploiera toutes les énergies nécessaires pour convaincre les décideurs publics de l’urgence d’un changement des règles et de la fiscalité.

• À lire aussi - L'opposition accuse le gouvernement Trudeau d'inaction

En entrevue à TVA Nouvelles, France Lauzière, présidente et chef de la direction de Groupe TVA et chef du contenu de Québecor Contenu, a indiqué que les compressions budgétaires et l’abolition de 68 postes étaient inévitables.

«On le dit depuis quelques mois déjà sur la place publique, a-t-elle confié [...] Il y a des joueurs étrangers qui débarquent ici chez nous et qui viennent bousculer notre industrie.»

Mme Lauzière ne s’explique notamment pas «l’inaction des gouvernements et des institutions et leur lenteur à donner des conditions pour supporter les entreprises d’ici [...] à faire la saine compétition avec ces entreprises-là pour maintenir les niveaux d’offres de contenu original qu’on espère offrir».

La dirigeante a parlé d’une «journée difficile», précisant que «c’est tout TVA qui est touché par ces compressions». Elle a assuré que «les gens concernés ont été rencontrés, et les équipes aussi».

Dans tous les cas, la présidente a soutenu que le Groupe allait se battre. «On va poursuivre nos représentations sur la place publique», a-t-elle souligné.

«TVA a toujours cru et croit encore davantage au contenu original d’ici, que ce soit en information, que ce soit en sport ou en divertissement. On y croit et on est habités par cette passion et on va faire toutes les représentations pour avoir gain de cause auprès des gouvernements pour qu’ils agissent urgemment et qu’ils nous supportent», a-elle ajouté.

«Notre culture en vaut la peine», a-t-elle précisé.

Les changements devront être faits, aussi bien sur le plan réglementaire que sur le plan fiscal, «sinon, on a un avenir qui est peu reluisant», a-t-elle soutenu.

«Sur le plan réglementaire [...], les chaînes du Groupe TVA sont lourdement représentées contrairement aux services étrangers qui ne le sont pas du tout, a-t-elle fait savoir. En fait, ils sont seulement dictés par l’appréciation de leur clientèle à l’égard du produit qu’ils proposent. Pour être compétitifs, pour être créatifs, pour être agiles, il faut alléger cette réglementation-là pour nous permettre de vraiment les compétitionner».

France Lauzière trouve par exemple «inadmissible» qu’une taxe fédérale visant les géants du web tarde à venir. «Tout consommateur paye ses taxes», a-t-elle rappelé. «Quand on n’est pas équitable à cet égard-là, les services d’ici partent avec un retard», a-t-elle précisé.

La présidente et chef de la direction de Groupe TVA est aussi d’avis que le mandat de Radio-Canada doit être revu pour s’assurer de sa complémentarité avec le privé.

Elle a donné l’exemple de la plateforme Tou.TV Extra, entre autres, qui permet au diffuseur public d’avoir des revenus supplémentaires.