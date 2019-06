BERNARD, Gracia



À son domicile, le 30 mai 2019, à l'âge de 80 ans, est décédée madame Gracia Bernard, épouse de monsieur Marcellin Tremblay, fille de feu dame Yvonne Blanchette et de feu monsieur Théodore Bernard. Elle demeurait à Fossambault-Sur-le-Lac.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres, aude 12 h 30 à 15 h.Suivra l'inhumation des cendres au Cimetière St-Charles Mausolée Marie-de-l'Incarnation avec la famille. Outre son époux Marcellin Tremblay, elle laisse dans le deuil ses filles : Suzanne Tremblay (Denis Cataford) et Line Tremblay (Denis Blackburn); ses petits-enfants : Nicolas Blackburn (Anne-Julie Savard) et Jessica Blackburn (Rémy Capitain); ses arrière-petits-enfants : Jade, Alexandre, Aaron et Charly; son frère Robert (Lucette Lavoie); ses belles sœurs: Colette (Denis Dechamplain), Rose (Jean-Paul Simard) et Madeleine (feu Jean-Guy Besson), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami (e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Laval (IUCPQ) pour leur attention, leur dévouement et les bons soins prodigués au fil des années à Gracia.